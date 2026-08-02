Retirados los cinco medios aéreos del Infoca tras estabilizarse el incendio declarado en Moguer (Huelva)

Imagen aérea del incendio declarado en el paraje El Reventón, ubicado en el término municipal de Moguer (Huelva). - PLAN INFOCA

MOGUER (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido estabilizar sobre las 16,25 horas el fuego activo desde la mañana de este domingo en el paraje El Reventón, ubicado en el término municipal de Moguer (Huelva).

Según ha detallado el Infoca a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el incendio forestal ha sido declarado sobre las 11,53 horas y se encuentra cerca de una zona agrícola de dicho municipio onubense. No obstante, el Servicio de Extinción ha retirado los cinco medios aéreos que trabajan en la zona tras la favorable evolución de su extinción. En la zona afectada se encuentran actualmente 14 efectivos por tierra y tres vehículos autobomba.

En un principio, se había recurrido a las labores de un total de 14 efectivos desplegados por el Infoca para trabajar en la estabilización de este incendio. Este dispositivo de emergencia contaba en un principio con cinco medios por aire -- un helicóptero semipesado, dos aviones anfibios ligeros y dos aviones de carga en tierra--, y nueve efectivos terrestres.