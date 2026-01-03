Los Reyes Magos retrasan su llegada a Huelva a las 17,00 horas de este domingo por las previsiones meteorológicas

Llegada de los Reyes Magos de Huelva en 2025. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado este sábado que los Reyes Mayos, junto a la Estrella de la Ilusión, llegarán este domingo, 4 de enero, al Puerto de Huelva, a las 17:00 de la tarde debido a las previsiones meteorológicas.

Tras el desembarco en la Marina del Odiel, donde estará esperando el Heraldo Real, los Reyes se desplazaran hasta el Consistorio donde recibirán las cartas de los niños de Huelva en horario de 19,00 a 22,00 horas.

El Heraldo continuará con su recorrido en solitario hasta El Polvorín para anunciar la llegada de los Reyes a la ciudad. Tras desembarcar en la Marina del Odiel, los Reyes Magos de Oriente, precedidos por la Estrella de la Ilusión, subirán a sus camellos y acompañados del séquito real comenzarán su recorrido por la avenida de Hispanoamérica en dirección al Muelle de la Compañía Río Tinto, con parada en la Comandancia de Marina, para continuar por la avenida de La Ría y la avenida Italia.

La comitiva real continuará su recorrido por la calle Vázquez López, Plaza de las Monjas y avenida Martín Alonso Pinzón hasta llegar al Ayuntamiento de Huelva, en torno a las 19,00 horas.

Por su parte, la alcaldesa, Pilar Miranda, ha indicado que "han analizado toda la información existente, los partes meteorológicos y buscando una solución que garantice que los niños de Huelva puedan disfrutar de los Reyes, su llegada en barco, el recorrido en camellos y la entrega de las cartas con la máxima seguridad dentro de las limitaciones de la lluvia".

En esta línea, ha indicado que es un "operativo complejo" que será posible "gracias al compromiso de los técnicos municipales, del equipo de Cultura, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil, sin cuyo esfuerzo no sería posible". Por ello ha pedido "la máxima colaboración de todos" para que la jornada se desarrolle con normalidad.

"Huelva es única, y lo es también en cómo recibe a Sus Majestades, y por eso quiero animar a todos los onubenses a participar de la magia de los Reyes Magos y a contagiarse de la alegría y la fiesta de su llegada", ha afirmado.

La Cabalgata de Reyes de Huelva cuenta además con el patrocinio de Canal Sur, Quirón Salud, El Corte Inglés, Serodiel, Masiá Ciscar, Grupo Riaumbría, Huelva Comercio, Fundación Caja Rural del Sur y Previnsa. Junto a ellas colaboran el Club Marítimo de Huelva, las hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes, de la Victoria y la Asociación El Patio del Amor.

CAMBIOS EN LA HORA DE ACCESO AL PUERTO

Por su parte, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha animado a vecinos y visitantes a acudir al Muelle de Levante para recibir a los Reyes Magos y a la Estrella de la Ilusión, "se trata de un momento muy especial, en el que se comparte la ilusión de los más pequeños y se vive la magia de la Navidad en torno a la figura de los Reyes Magos de Oriente. Para el Puerto de Huelva este día se ha convertido en un evento destacado de nuestra programación navideña, que contribuye al acercamiento del Puerto a la ciudad".

El público podrá acceder al Muelle de Levante desde una puerta situada frente al Parque Alcalde Juan Ceada, conocido popularmente como Parque de Zafra, a partir de las 16,00 horas. Asimismo, debido al paso de la comitiva, la Avenida de Hispanoamérica permanecerá cortada al tráfico de vehículos entre las 16,00 y las 18,00 horas, en concreto entre los tramos comprendidos entre la rotonda, ubicada junto al Muelle de la Compañía Rio Tinto hasta la rotonda del Centro Comercial Aqualón.

Además, durante el paso de la comitiva también permanecerá cortado al tráfico la avenida de la Ría y la avenida de Italia hasta su intersección con la calle Vázquez López.

Una vez llegue la comitiva al Ayuntamiento, los Reyes accederán al Salón de Plenos de la Casa Consistorial para recibir las cartas de los niños de Huelva. Sus Majestades permanecerán hasta las 22,00 horas.

Por su parte, el Heraldo Real continuará con su camino hasta el Polvorín para anunciar la llegada de sus Majestades a la ciudad. Lo hará con un itinerario adaptado a las circunstancias. Recorrerá la Gran Vía, Alameda Sundheim, Plaza de España, Avenida Guatemala, girará por la Plaza de América, Roque Barcia y calle Puebla de Guzmán para terminar en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.

EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN LA COLABORACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para el buen desarrollo de las distintas cabalgatas y desfiles de estos días. Ha recomendado no invadir el espacio destinado a las comitivas, mantener la distancia con los vehículos, evitar correr o empujar y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y emergencias.

En el caso de asistir con niños pequeños, se aconseja no separarse de ellos, llevarlos de la mano o en brazos e identificarlos con pulseras o tarjetas de contacto. Igualmente, se pide prestar especial atención a las personas mayores y a aquellas con movilidad reducida.

Asimismo, se aconseja a la ciudadanía planificar con antelación su asistencia a los actos, conocer los recorridos previstos y retirar los vehículos estacionados en las calles afectadas dentro de los plazos establecidos, con el fin de facilitar la movilidad y el acceso de los servicios de emergencia.

Por último, ha insistido en la importancia de prestar atención en todo momento a las indicaciones del personal de seguridad y emergencias, cuya labor es fundamental para garantizar el normal desarrollo de los actos y la seguridad de todos los asistentes.

Ante cualquier incidencia, se debe contactar con los efectivos desplegados en el dispositivo o llamar a los teléfonos 092 o 112.