El río Guadiana desborda en Sanlúcar (Huelva) e inunda parte del pantalán

La UME en Sanlúcar del Guadiana. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La crecida del río Guadiana con la pleamar, unida a una nueva subida del caudal como consecuencia del desembalse del sistema de presas Alqueva-Pedregão, así como de los embalses españoles del Múrtiga y del Chanza, han desbordado en el municipio de Sanlúcar de Guadiana (Huelva), y el agua se encuentra a la puerta del Muelle y ha inundado parte del pantalán.

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde, José María Joaquín Vaz, quién teme que continúe la crecida y pueda llegar a las viviendas aunque, de momento, señala que el pantalán está haciendo de pantalla para evitarlo, por lo que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúan inspeccionando la zona después realizar el anclaje del pantalán a sus pilotes para asegurar su estabilidad ante el incremento del caudal.

Asimismo, se mantiene un dispositivo de vigilancia permanente para supervisar la evolución de la situación. El alcalde ha señalado que espera que el pantalán "aguante" y el agua no llegue a las casas ya que, una vez pasada la pleamar de las 17,00 horas, el nivel de agua debería bajar.

La Unidad Militar de Emergencias continúa desplazada a los municipios de Sanlúcar de Guadiana y El Granado para garantizar la seguridad y minimizar riesgos derivados de la borrasca, concretamente, la crecida del río Guadiana.