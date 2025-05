El Rocío (Huelva) tendrá "muy presente" al papa Francisco y a León XIV, al que la Matriz invita a ir "en alguna ocasión"

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva), Santiago Padilla, ha señalado que en la Romería del Rocío 2025, Año Jubilar, "va a estar muy presente" el papa Francisco y la reciente elección de León XIV, al que reciben "con calor" y "con muchas ganas" de que, "en alguna ocasión, si su agenda se lo permite", pueda estar también "a las plantas de la Virgen del Rocío".

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha recordado la peregrinación a Roma en diciembre y que movilizó a 900 rocieros, toda vez que ha apuntado que la romería de este año "estará marcada" por el Año Jubilar y los cambios durante la Misa Pontifical y el itinerario de la Virgen en el Lunes de Pentecostés. En este sentido, ha destacado que ya se celebró el Rosario Jubilar, en el que se invitó a 150 hermandades, "a las agregadas y a las de culto".

Además, se ha referido a que "por primera vez" se realizará la Misa Pontifical en el Paseo de las Marismas, "en el frontal del santuario", un modo de recordar, según ha comentado, "el acto de la clausura que realizó el papa Juan Pablo II de los congresos mariano y mariológico en 1992".

Padilla también se ha referido a que en la procesión de la Virgen "se ha reorganizado la distribución de los de los simpecados en el mismo recorrido, pero con una localización distinta", algo que, a su juicio, "va a suponer unos cien metros más de prolongación de la procesión" pero "se gana ordenación en la distribución", lo que "puede ayudar y haga más fácil la procesión de la Virgen".

Además, ha remarcado que permanece en Roma el simpecado verde de la hermandad como "testigo de la devoción universal a la Virgen" y este año, además, se celebra el veinticinco aniversario de la Hermandad del Rocío de Bruselas, que "fue un gran logro y uno de esos milagros que tiene el Rocío, esa continuidad a lo largo de estos veinticinco años en la capital de Europa".

Padilla ha recordado que la Hermandad Matriz también está rindiendo "homenaje" a la internalización de El Rocío con la obra 'Platero y yo', de Juan Ramón Jiménez, donde hay un capítulo dedicado, ya que "para muchas personas del mundo es la primera señal de la romería". "Estamos haciendo una exposición que está itinerando y esperamos que pueda recorrer distintos puntos", ha explicado.

PLAN ROMERO Y PRECAUCIONES

De otro lado, Padilla ha señalado que el Plan Romero es "un motivo de gratitud" para la Hermandad Matriz y el resto de hermandades, por "el esfuerzo que todas las administraciones". Al respecto, ha subrayado que, "gracias a Dios, ahí parece que no hay polarización, porque es un punto de encuentro de todas las administraciones" y pide que "ese esfuerzo esté acompañado también por el esfuerzo particular de todas esas personas que se echan a los caminos" porque "no tenemos un agente del Plan Romero detrás de cada peregrino y es importante que haya también unas medidas de autoprotección".

En este sentido, ha solicitado hacer "un uso responsable de esos espacios privilegiados que recorremos" con respecto a posibles incendios forestales porque con la lluvia "vamos a tener mucho pasto y mucha hierba que se está secando ya y, por tanto, todas las precauciones que tomemos para no dar lugar a una situación indeseada, a un incendio, bienvenida sea".

"En este sentido, las hermandades que ya tienen un recorrido importante tienen todo esto bastante amarrado y hay un trabajo de muchos meses. Estos días se ha hecho ya el punto final, pero en cuanto termina la romería empezamos a trabajar para la siguiente", ha remarcado.

ENCUENTRO CON LAS HERMANDADES

El presidente de la Matriz ha subrayado que la romería es "una oportunidad de encuentro a las plantas de la virgen" que "genera muchas emociones" porque "es el momento en el año en el que nos encontramos con todas las hermandades" que hacen "un trabajo maravilloso en sus pueblos y en sus ciudades" y que son "los que mantienen la llama viva de la devoción a lo largo de todo el año" con "tantos esfuerzos y sacrificios".

Al respecto, Padilla ha señalado que el espíritu de la romería es "fraternidad y hermandad" y que es lo que "tiene que prevalecer", al tiempo que ha señalado que durante el rocío "sigue creciendo dentro de las posibilidades que tiene de crecer" y que la voluntad es "seguir creciendo" pero "sabemos que hay limitaciones y hay limitaciones de espacio en la aldea y de tiempo en la romería" por lo el esfuerzo está "focalizado" en intentar crecer "a lo largo del año".