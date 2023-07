Salud defiende un "aumento de inversión del 36%" en el Andévalo de Huelva tras acusar el PSOE a la Junta de "abandono"

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha afirmado este jueves que el presupuesto en materia sanitaria en el Andévalo de Huelva "es de un 36% más que en el año 2018", lo que "supone siete millones de euros más", así como que hay "31 médicos y 35 enfermeras más".

Así lo ha dicho la consejera en el Pleno del Parlamento en respuesta a la parlamentaria socialista María Márquez, que ha dicho que la situación sanitaria de la provincia de Huelva es "un verdadero despropósito", con "problemas en Oncología, la unidad de Ictus o el desmantelamiento del Hospital de Riotinto" y ha acusado a la consejera de "abandonar" la sanidad del Andévalo donde sus pueblos "sufren una gravísima situación" con "recortes insufribles".

A este respecto, Márquez ha aseverado que Santa Bárbara de Casa, Alosno, El Almendro, San Silvestre de Guzmán, El Granado y Cabezas Rubias "no tienen pediatra", lo que "provoca la angustia y desesperación de los padres cuando su hijo se pone malo".

Asimismo, la parlamentaria ha lamentado que el equipo Delta y el 061 al que están adscritos estos pueblos es el del Lepe, apuntando que desde Santa Bárbara de Casa a Lepe "hay una hora" y que hay "tres auxiliares de enfermería, tres para doce consultorios y un centro de salud, así como que "Las Cruces, solo tiene tres días de consulta a la semana, Montes de San Benito dos días y El Almendro se encuentra sin consultas médicas porque la Junta cerró el centro de salud, igual que cerró la urgencia de San Bartolomé de la Torre".

Además, la socialista ha criticado que a Villablanca y a Santa Bárbara de Casa "les han quitado las urgencias de tres de la tarde a nueve de la mañana", por lo que ha interpelado a la consejera preguntándole "qué pasa con tanta gente mayor que además vive en estos pueblos, después de toda la vida trabajando y cotizando" y que "ahora tienen este sufrimiento con la sanidad pública".

Márquez ha afirmado que "el ataque al Andévalo" es "la prueba más evidente de que el Partido Popular abandona los pueblos" porque "defender la sanidad no da votos" y "en estos pueblos vive poca gente", pero que "da dignidad y decencia" a los habitantes de estos municipios, así como ha enfatizado que en Andalucía "la sanidad se ha convertido en un artículo de lujo. Tanto tienes, tanto puedes curarte. Pero también depende del código postal".

Finalmente, la socialista ha señalado que esta "es la marca del Partido Popular en la Sanidad en Andalucía", toda vez que ha reprochado que hable de que "hay falta de profesionales" porque "hace contrato de cuatro días a profesionales sanitarios" y le ha espetado que "los trate con respeto y decencia" y "no culpe al PSOE" porque "ya no se lo cree nadie".

Por su parte, la consejera ha tachado a Márquez de "demagógica" porque el Delta de Lepe "tiene la misma distancia a estos municipios ahora que antes" con "la única diferencia de que el PSOE ha estado casi 40 años gobernando" y el PP "cuatro años y medio".

García, que ha dicho que "no es verdad que se hayan quitado las urgencias a Santa Bárbara de Casa", ha detallado que su Consejería "ha movilizado un equipo móvil que no es las urgencias de Santa Bárbara" y que "por supuesto" se "preocupan" por los municipios pequeños y "por el Andévalo", toda vez que ha destacado que "en esa zona tenemos 31 médicos más y 35 enfermeras más" y que "el presupuesto es de un 36% más que en el año 2018, siete millones de euros más".

INVERSIONES EN EL ANDÉVALO

En este punto, García ha aseverado que en el Andévalo Central "se han hecho mejoras de hasta 180.000 euros" y en el Occidental "tenemos tres nuevos profesionales, sin olvidar el equipo de urgencias con ocho nuevos profesionales en Calañas y el nuevo segundo equipo de Valverde".

"Hemos avanzado, claro que tenemos que seguir avanzando, pero no diga que estamos peor que antes, porque eso no se lo cree nadie. Eso no es verdad. Hemos aumentado el número de profesionales, el número de presupuestos, que tenemos un equipo de urgencias más en Valverde, que tenemos un equipo Delta más en Calañas y que tendremos que seguir avanzando, pero peor que cuando ustedes gobernaban, no", ha dicho la consejera a Márquez.

Con respecto a la falta de profesionales sanitarios, la consejera ha subrayado que "si se ha hecho un contrato de cuatro días, puede ser porque se haya cubierto una baja de cuatro días" pero que "no se están haciendo esos contratos" que "sí hacía el PSOE", al tiempo que ha apuntado que "no conoce, a fecha de hoy en Andalucía, una plataforma de interinos y de eventuales" ya que "no existe porque ya no hay problema, porque se le realizan contratos de larga duración".