San Silvestre de Guzmán (Huelva) coordina el Plan Romero para una romería histórica que celebra su 50 aniversario

Junta Local de Seguridad en San Silvestre de Guzmán para la coordinación del Plan Romero, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Romería en honor a la Virgen del Rosario. - AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán (Huelva) ha acogido la Junta Local de Seguridad para la coordinación del Plan Romero, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Romería en honor a la Virgen del Rosario, que tendrá lugar del 10 al 13 de abril con una programación especial conmemorativa de esta efeméride.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la reunión ha estado presidida por el alcalde, José Alberto Macarro, y la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico, junto con representantes de las distintas entidades implicadas en la seguridad del evento, entre ellas la Guardia Civil, Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos, Protección Civil, la Asociación Romera y la dirección operativa del Ayuntamiento.

Durante el encuentro se han coordinado los distintos dispositivos que conformarán el Plan Romero, con el objetivo de "garantizar el normal desarrollo" de una celebración "especialmente significativa" para el municipio.

El alcalde ha destacado la "implicación de todas las administraciones y cuerpos de seguridad" y ha agradecido, "especialmente", la colaboración de la Subdelegación del Gobierno y del conjunto del operativo. En este sentido, ha subrayado que, con motivo de este aniversario, el Ayuntamiento ha reforzado de manera "importante" el dispositivo. "Hemos ampliado nuestro Plan Romero, duplicando los recursos destinados a la seguridad ciudadana, tanto en el recinto como en el pueblo, y reforzando la asistencia sanitaria", ha explicado.

Estos servicios estarán operativos desde el viernes 10 de abril por la tarde hasta el lunes, coincidiendo con el camino de regreso de la Virgen al municipio. Además, se habilitará un servicio veterinario y se dotará al recinto romero, al puesto de emergencia y a los puntos clave del camino de la infraestructura necesaria, incorporando nuevas medidas para mejorar la seguridad y la organización.

Entre las principales novedades del Plan Romero, el alcalde ha destacado la regulación del tráfico en el camino, indicando que, a partir de la parada del monolito, solo podrán acceder vehículos autorizados, como vehículos oficiales, charrets, carretas a motor y remolques, quedando prohibida la circulación de vehículos particulares. "Con esta medida buscamos que el camino sea un espacio de encuentro, convivencia y hermandad, donde la seguridad sea siempre la prioridad", ha señalado.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado la coordinación entre administraciones y ha asegurado que "la romería contará con todos los recursos necesarios para garantizar su desarrollo con normalidad". Asimismo, ha puesto en valor la "colaboración" del Gobierno de España para "reforzar la seguridad en un año especialmente significativo, incorporando mejoras orientadas a garantizar el máximo disfrute de esta celebración".

El Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán ha subrayado que "reafirma" así su compromiso con "la seguridad y la organización" de una romería que este año adquiere un carácter "especialmente simbólico", en una edición marcada por el 50 aniversario de "una de las tradiciones más importantes del municipio".