Sánchez, a disposición para el homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz "cuando los familiares estén "preparados"

Comparecencia ante los medios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras presidir junto a su homólogo portugués, Luis Montenegro,la ceremonia de firma de acuerdos de la XXXVI Cumbre hispano-portuguesa. - Francisco J. Olmo - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este viernes su "absoluta" disposición a celebrar el homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que se saldó con 46 fallecidos, cuando "los familiares y las víctimas estén preparados".

Así lo ha expresado el presidente, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada este viernes en La Rábida (Huelva), en la que ha incidido en "lo necesario e importante" que es este homenaje.

"El Gobierno de España mostró nuestra voluntad de celebrarlo en cuanto los familiares de las víctimas y los propios afectados así lo consideren, por tanto, absoluta disposición para poder celebrarlo cuando estén preparadas y estén dispuestas a ello", ha manifestado".

Además, el primer ministro de la república portuguesa, Luís Montenegro, al inicio de su intervención ha trasladado el "más sincero" pésame del pueblo portugués "ante las consecuencias trágicas del accidente ferroviario que ha sufrido España y que además se ha cebado de una forma particular en esta región", en referencia a la provincia de Huelva.

A primera hora de la mañana, ya Pedro Sánchez había presidido un homenaje del Gobierno de España en recuerdo a las víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que viajaban en el tren.

Ha estado acompañado en este momento de recogimiento por once de sus ministros que asisten a la cumbre, así como por la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, el senador del PP por Huelva Carmelo Romero, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y otras autoridades andaluzas y provinciales.

El acto, celebrado en la explanada de sede de la UNIA en Huelva, ha consistido en el descubrimiento de una placa que reza "en memoria de las víctimas de esta universidad en el accidente ferroviario de Adamuz" y en la lectura de un poema. Se trata de un gesto que ha querido tener el Ejecutivo central por las dos estudiantes heridas y los dos colaboradores de la sede Santa María de La Rábida, María Clauss y Óscar Toro, que resultaron víctimas mortales en el accidente. En este sentido, se ha recordado que el accidente "tuvo un hondo impacto en la provincia de Huelva, incluida en su comunidad educativa".

Posteriormente, se ha procedido a la lectura de un poema del Premio Nobel moguereño Juan Ramón Jiménez. "Como médanos de oro, que vienen y que van son los recuerdos. El viento se los lleva y donde están, están. Y donde están, y están donde estuvieron y donde habrán de estar. Médanos de oro. Lo llenan todo, mar total de oro inefable, con todo el viento en él, son los recuerdos".

Aunque en un primer momento el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron celebrar un homenaje de Estado por las víctimas el 31 de enero, finalmente fue pospuesto tras trasladar una amplia mayoría de las familias de las víctimas que no podrían acudir.

Después de eso, la misa funeral oficiada por el Obispado de Huelva el pasado 29 de enero se convirtió en un auténtico acto oficial, con la presencia de familiares de fallecidos y de heridos, así como de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, tres ministros, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El balance final del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después de accidente --el 30 de enero-- tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.