El Gobierno descubre en Huelva una placa por las víctimas de la UNIA en Adamuz al inicio de la Cumbre con Portugal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto homenaje a víctimas de la UNIA en el accidente de Adamuz en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebra en la provincia de Huelva. - MONCLOA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), un homenaje del Gobierno de España en recuerdo a las víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que viajaban en el tren Alvia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Este gesto se lleva a cabo en el marco del inicio de la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebrará en la provincia onubense.

Pedro Sánchez ha estado acompañado en este momento de recogimiento por once de sus ministros que asisten a la cumbre, así como por la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, el senador del PP por Huelva Carmelo Romero, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y otras autoridades andaluzas y provinciales.

El acto, celebrado en la explanada de sede de la UNIA en Huelva, ha consistido en el descubrimiento de una placa que reza "en memoria de las víctimas de esta universidad en el accidente ferroviario de Adamuz" y en la lectura de un poema. Se trata de un gesto que ha querido tener el Ejecutivo central por las dos estudiantes heridas y los dos colaboradores de la sede Santa María de La Rábida, María Clauss y Óscar Toro, que resultaron víctimas mortales en el accidente. En este sentido, se ha recordado que el accidente "tuvo un hondo impacto en la provincia de Huelva, incluida en su comunidad educativa".

Posteriormente, se ha procedido a la lectura de un poema del Premio Nobel moguereño Juan Ramón Jiménez. "Como médanos de oro, que vienen y que van son los recuerdos. El viento se los lleva y donde están, están. Y donde están, y están donde estuvieron y donde habrán de estar. Médanos de oro. Lo llenan todo, mar total de oro inefable, con todo el viento en él, son los recuerdos".

Tras ello, se ha dado inicio de la cumbre, ya con la presencia del primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro, y sus ministros, y a lo largo de la jornada se guardará también un minuto de silencio en la explanada del IV Centenario en recuerdo de todas las víctimas del accidente.

Aunque en un primer momento el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron celebrar un homenaje de Estado por las víctimas el 31 de enero, finalmente fue pospuesto tras trasladar una amplia mayoría de las familias de las víctimas que no podrían acudir.

Después de eso, la misa funeral oficiada por el Obispado de Huelva el pasado 29 de enero se convirtió en un auténtico acto oficial, con la presencia de familiares de fallecidos y de heridos, así como de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, tres ministros, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El balance final del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después de accidente --el 30 de enero-- tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.