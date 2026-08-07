Sanz alerta de la "inestabilidad" del incendio de Niebla y la "inseguridad y riesgo" que genera para los efectivos

NIEBLA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha alertado de la "inestabilidad" del incendio declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), cuya evolución genera "inseguridad y riesgo" para los equipos de extinción, especialmente en el tercio de la cabeza del fuego.

Así lo ha señalado durante una atención a medios tras reunirse en el Puesto de Mando Avanzado, donde ha explicado que durante la tarde "se han producido diferentes cambios de viento que han complicado tremendamente" la evolución del incendio, que ha obligado a declarar la fase de emergencia, situación operativa 1, ya que inicialmente el incendio avanzaba dirección oeste-suroeste y posteriormente viró a noroeste.

Sanz ha indicado que la zona "más compleja" del incendio se concentra actualmente en la cabeza, una situación provocada por "un choque entre el incendio en superficie y el incendio en altura", que previsiblemente acabará imponiéndose sobre el primero y que "hace muy compleja" la evolución del fuego.

SANZ: "ES INÚTIL EL TRABAJO POR LOS FOCOS SECUNDARIOS"

Al hilo de lo anterior, ha incidido en que "la situación es de mucha inestabilidad, de mucha inseguridad y de mucho riesgo para los intervinientes y para los medios aéreos". Además, ha señalado que en estos momentos "el trabajo es inútil" debido a la cantidad de focos secundarios que se están generando.

En concreto, ha señalado que el tercio delantero de la cabeza "está fuera de capacidad de extinción", por lo que se ha decidido "retirar los medios en estos momentos de esa zona", al presentar "una gran inestabilidad para los medios aéreos". Además, ha añadido que el fuego mantiene "un incremento constante de focos secundarios que hace inabarcable" su control en ese frente.

Sanz ha explicado que la intervención resulta "inútil" en esa zona porque "el agua no llega" y los equipos se enfrentan de forma permanente a nuevos focos secundarios que se abren. Por ello, los trabajos se están concentrando en otros puntos del incendio, especialmente en la cola y en el frente oeste, con el objetivo de anticiparse a un posible cambio de viento que podría volver a desplazar el fuego hacia una configuración en forma de 'L'.

Sobre el terreno permanecen desplegados un total de 24 medios aéreos --once helicópteros y 13 aviones-- y 150 efectivos terrestres. Además, el trabajo de cinco bulldozers ha permitido ampliar este viernes el cortafuegos situado antes de la planta de residuos de Villarrasa.

En cuanto a la evolución meteorológica, ha señalado que no se espera una mejora de las temperaturas durante la noche y que la previsión apunta a un nuevo cambio de viento similar al registrado la pasada madrugada, cuando el viraje favoreció una nueva orientación del incendio hacia una forma de 'L', con la cabeza desplazándose en dirección al viento del noroeste.

Por último, ha subrayado que "lo más importante" es que durante la próxima extensión que pueda tomar el incendio no se vean afectadas zonas pobladas que obliguen a nuevos desalojos ni se genere una situación de "riesgo inminente para las personas".