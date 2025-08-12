Sanz asegura que el incendio de Jabugo (Huelva) "evoluciona favorablemente" y eleva a 240 los desalojados

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado que el incendio declarado este martes en Los Romeros, en Jabugo (Huelva), "evoluciona favorablemente", aunque se mantiene por el momento la fase de emergencia en Situación Operativa 1 en previsión de cómo evoluciona, toda vez que ha señalado que se elevan a 240 las personas desalojadas.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el consejero ha explicado que "la caída de uno o varios rayos, a causa de una tormenta", ha provocado "un serial de incendios", porque "no ha sido uno, sino varios en diferentes puntos del entorno de Jabugo".

Al respecto, ha remarcado que el "más importante" ha afectado a la zona de Los Romeros y "dado que ese incendio se dirigía hacia la aldea, ha habido que desalojarla junto a otra aldea". Así, según ha indicado el consejero, se ha elevado a unas 240 personas que han tenido que ser desalojadas" de Los Romeros y El Quejigo, mientras que se ha procedido al alejamiento preventivo en las aldeas de La Magdalena y Minas de Aguas Teñidas "por humo".

"Inicialmente ese incendio provocó la movilización de seis medios aéreos y la rápida activación de todo el operativo de emergencia, elevando la situación operativa a nivel uno también, ya que el incendio se dirigía rápidamente a la zona", ha abundado.

Así, gracias a las intervención de los medios, el incendio "se ha quedado prácticamente a la entrada de la aldea" y "no nos consta que haya habido casas afectadas ni que haya habido incidencias sanitarias ninguna".

"Lo que sí puedo decir es que la evolución del incendio es bastante favorable, que lo que ha podido ser otro incendio francamente peligroso, provocado en este caso por un rayo o varios rayos, ha evolucionado y está evolucionando favorablemente", ha subrayado.

Sin embargo, ha incidido en que "no vamos todavía a tomar ninguna decisión, vamos a esperar al paso de las horas", porque "se mantiene la situación operativa a nivel uno en estos momentos", pero se ha mostrado optimista con la evolución del incendio de Jabugo".

"Lo más importante es que todo resolviéndose rápidamente y con eficacia y sin tener que, por lo menos por el momento, pues lamentar ni daños materiales graves ni daños personales para la salud de las personas que sea destacable. De hecho, no tenemos ninguna incidencia sanitaria que destacar ni aquí en este incendio ni en los demás", ha concluido.