Sanz señala que se estudia al entorno de la niña fallecida por sepsis meningocócica en Huelva pero "no hay novedades"

Imagen de archivo del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz durante una atención a medios. - Álex Cámara - Europa Press

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado este viernes que, aunque ha querido ser prudente, se está estudiando "la situación y la complejidad" del entorno de la menor de cinco años, natural de Villablanca (Huelva), que falleció este miércoles por un cuadro fulminante de sepsis meningocócica, aunque "aún no hay novedades".

A pregunta de los periodistas, durante la inauguración de la nueva Unidad de Hospitalización Breve de Adolescente (UHBA) Salud Mental del Hospital Universitario Regional de Málaga, el consejero ha explicado que se han abierto los protocolos correspondientes por lo que se está realizado un seguimiento "desde el origen". "Tenemos una vigilancia estrecha a todo lo que es su entorno más cercano", ha incidido, aunque ha señalado que "no hay ningún dato de novedad que pudiera afectar a esos entornos".

Además, ha indicado que también se está estudiando en este momento, por eso "no quiero precipitar", "la situación y la complejidad con la que se haya desarrollado" porque "evidentemente todo tiene que ver con qué tipo de vacunación o con las circunstancias concretas de este caso".

"No obstante, prefiero ser prudente y esperar a los resultados de esa investigación, pero que en todo caso ha conllevado evidentemente la activación, no como consecuencia del fallecimiento, sino con carácter previo, inmediatamente se activaron todos los procedimientos de control y seguimiento, especialmente de los entornos más cercanos", ha subrayado.

Asimismo, el consejero ha reiterado que "no hay ninguna novedad" sobre ese protocolo, pero el protocolo "sigue su curso" y este "requiere evidentemente también una atención específica a su entorno".

En este sentido, la Delegación de Salud informó este jueves del fallecimiento de una menor de cinco años, natural de Villablanca (Huelva), por un cuadro fulminante de sepsis meningocócica.

La administración autonómica ha lamentado el fallecimiento de la menor y desea trasladar el pésame y sus condolencias a la familia. Desde el equipo de Salud Mental se ha ofrecido asistencia psicológica a la familia.

Además, tras tenerse constancia de este suceso, desde la Red de Alertas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se activó de forma inmediata el protocolo sanitario definido para este tipo de casos, consistente en el establecimiento de medidas preventivas que conllevan la administración de tratamiento de quimioprofilaxis a las personas que han tenido un contacto estrecho con la menor, tanto en su entorno familiar como entre el personal sanitario que la atendió.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villablanca expresó su "más profundo" pesar por el fallecimiento de la menor, ocurrido "de manera repentina". "En nombre de toda la Corporación Municipal y del pueblo de Villablanca, trasladamos nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor", han señalado.