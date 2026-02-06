Satse lamenta que en 2025 se registraron 95 agresiones a profesionales en Huelva, un 44% más que el año anterior

Concentración de la Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva en las puertas del centro de salud de Ayamonte tras la agresión del pasado martes. - SATSE

HUELVA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha lamentado que durante 2025 se registraron 95 agresiones al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Huelva, un 44 por ciento más que durante el año 2024, según los datos oficiales del Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC) del SAS.

Según informa el sindicato en nota de prensa, del total de agresiones registradas en Huelva durante 2025, 19 fueron de carácter físico y 76 no físicas, como amenazas, insultos o descalificaciones.

Estos datos reflejan "la tendencia al alza" de la que Satse viene alertando sobre el "incremento de la violencia contra los profesionales sanitarios de la provincia", ya que se han pasado de los 66 casos registrados en Huelva en 2024 a los 95 de 2025, casi un 44 por ciento más.

Al respecto, Satse destaca "especialmente" que el personal de enfermería es "la principal víctima" de las agresiones físicas, concentrando el 45% del total de los ataques de este tipo registrados en Andalucía, "un dato que evidencia la especial exposición de enfermeras y enfermeros a situaciones de violencia debido al contacto directo, continuado y cercano que mantienen con pacientes y familiares. Nuevo máximo".

El Sindicato de Enfermería ha remarcado que 2024 ya fue considerado "un año lamentablemente histórico en Andalucía", al contabilizarse 1.866 agresiones, el mayor número registrado hasta entonces, de las cuales 1.504 fueron no físicas y 362 físicas. Sin embargo, los datos de 2025 "no solo confirman que la violencia no se ha contenido, sino que empeora, superando nuevamente el récord anterior".

Esta evolución "consolida las agresiones como una de las principales amenazas para la seguridad de los profesionales sanitarios en Andalucía, con una tendencia claramente ascendente en los últimos años".

DATOS POR PROVINCIAS

Por provincias, Satse detalla que Sevilla es la que registra el mayor número de agresiones durante 2025, con 569 casos (107 físicas y 462 no físicas), seguida de Málaga, con 310 (66 físicas y 244 no físicas), Cádiz, con 282 (45 físicas y 237 no físicas), Granada, con 201 (51 físicas y 150 no físicas), Almería, con 184 (33 físicas y 151 no físicas), Córdoba, con 173 (37 físicas y 136 no físicas), Jaén, con 162 (29 físicas y 133 no físicas) y Huelva, con 95 (19 físicas y 76 no físicas).

Para el Sindicato de Enfermería, los datos vuelven a reflejar que las acciones violentas de usuarios del sistema sanitario público, o de sus familiares y acompañantes, contra los profesionales en su lugar de trabajo continúan en aumento, "convirtiéndose en un motivo de gran preocupación para el conjunto de los trabajadores de la Sanidad pública".

En Andalucía, la violencia y las agresiones de todo tipo --tanto verbales (amenazas, insultos o coacciones) como físicas (empujones, golpes o lesiones)-- suponen "un grave problema que afecta de manera especial a enfermeras y enfermeros, tanto en hospitales como en centros de salud y atención domiciliaria".

"MEDIDAS INSUFICIENTES"

Para prevenir, proteger y combatir la violencia hacia los trabajadores sanitarios, el Servicio Andaluz de Salud cuenta desde 2005 con un Plan de Prevención y Atención de Agresiones, revisado por última vez en 2020. No obstante, Satse considera que "la sucesión de récords negativos demuestra que las medidas actuales no están siendo suficientes".

Por ello, insiste en la "necesidad de seguir implementando medidas preventivas y disuasorias, reforzar la seguridad en los centros sanitarios" y "avanzar en iniciativas pendientes como la Ley de Autoridad de los Profesionales del SSPA o la reactivación del Observatorio de Agresiones, además de garantizar que, cuando se produce una agresión, el profesional afectado reciba apoyo inmediato, asesoramiento jurídico y acompañamiento institucional, evitando cualquier normalización de la violencia".

Finalmente, el Sindicato de Enfermería ha apelado para que se mantenga, en todo momento, "una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares, motivo por el que continuará con sus campañas de sensibilización y concienciación".

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)