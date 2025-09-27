El sector cárnico de Huelva muestra su apoyo a la DOP Jabugo ante los cambios de la DOP Guijuelo

HUELVA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Carne de Huelva (AICE Huelva), Luis González Díaz de Cerio, ha mostrado su apoyo a la DOP Jabugo, en "todas las iniciativas a emprender", después de que el Ministerio de Agricultura haya aprobado el cambio de pliegos de condiciones de la DOP Guijuelo para permitir la venta con su sello de productos de cerdo con solo un 50% de raza ibérica.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación ha expresado la "sorpresa" con la que ha recibido el sector cárnico que el Ministerio haya aceptado el cambio de la DOP de Guijuelo, porque, a su juicio, "no se lo esperaba nadie".

"Nos ha chocado que se amplíe al 50% de cebo porque el consumidor tiene en su mente, cuando se habla de un jamón ibérico, que es un animal criado en libertad, que es extensivo y que fundamentalmente es ibérico", ha comentado.

Al tiempo, ha señalado que también les ha "chocado" que se acepten estos requisitos, porque "al permitir el cruce al 50%, hablamos que pueden caber cien animales en una hectárea, es lo mismo que una granja pero sin techo".

Por ello, ha aplaudido y comparten que las DOP "tradicionales" como Jabugo o Los Pedroches "vayan a oponerse o patalear como se quiere llamar, o hacer lo que tengan que hacer", porque esta decisión "va en contra del imaginario de calidad que debe tener una Denominación de Origen".

Al respecto, González ha asegurado que desde la entidad que representa el sector cárnico van a apoyar todas las iniciativas que vayan a realizar para "defender esa calidad" ya que, aunque este cambio afecta "más a las DOP", ya que el empresario "se rige al cien por cien a las normas del ibérico", entiende que "sí que puede afectar un poco más al consumidor", ya que "la imagen de la calidad se cae".

Asimismo, duda que de la decisión de Guijuelo sea adoptada finalmente por otras DOP, ya que estas "están apostando por la pureza de raza, por el animal en extensivo en exclusiva", de hecho, incluso "puede ser positivo para el resto de Denominación de Origen", ya que "el que apuesta por lo que todo el consumidor tiene en la cabeza y lo puede vender, lo pondrá en valor".

"Realmente lo que ha hecho la de Guijuelo es un producto más barato no en valor, sino más barato, con lo cual alguna afección tendrá desde el punto de vista calidad seguro", ha concluido.

"BANALIZA LA CALIDAD"

Por otra parte, el presidente de la DOP Jabugo, Guillermo García-Palacios Álvarez, en declaraciones a esta agencia señaló que el cambio es "una realidad", pero que cabe la posibilidad de "recursos de alzada" que presentarán "varias entidades más", porque "hay que defender los intereses no solo de los operadores, sino también de los consumidores".

No obstante, subrayó que desde la entidad están "sorprendidos y disgustados" porque no han sido informados del mismo, ya que entendían que debían haber comunicado la decisión por "ser parte interesada", pero "si no lo han hecho es porque no era necesario".

"Es verdad que tendremos que defendernos puesto que entendemos que bajar la calidad al 50% Duroc y 50% ibérico, permitiendo las explotaciones intensivas hasta cien cerdos por hectárea, frente a los 12 que establece el modelo extensivo tradicional, y todo eso amparado por un sello de calidad o un sello diferenciador, supone banalizar en la figura de calidad que tiene Bruselas", ha manifestado .

Al respecto, ha insistido en que este cambio "perjudica a todo el sector", puesto que hasta el momento "al adquirir un jamón con denominación de origen, se sabía que era de alta calidad con independencia de que fuera de cualquiera de las cuatro DOP", pero "ahora hay que tener cuidado", ya que "se puede vender un jamón 50% ibérico" que "nada tiene que ver con lo que el consumidor entiende por el producto tradicional", por ello, "el banalizar la figura de calidad es perjuicio para todos".

Por ello, el presidente ha avanzado que presentarán un recurso de alzada, que "lo tendrá que hacer cada DOP de manera independiente", pero las tres entidades están "unidas en defender la calidad". No obstante, si estos recursos no prosperarán, cabría la posibilidad de acudir al contencioso.

MOCIÓN EN DEFENSA DE LA DOP JABUGO

Por otro lado, el PP en la Diputación Provincial de Huelva presentará una moción para debatir en el próximo pleno ordinario del 1 de octubre en "defensa de la calidad de la DOP Jabugo" y para instar al Gobierno de España y a la Unión Europea a que "denieguen" las pretensiones de la DOP Guijuelo de "rebajar los estándares de calidad".

En la moción, consultada por Europa Press, se señala que las DOP "cuentan con unos estándares en la producción de materia prima esencial que garantiza al consumidor final, tanto en España como en el resto del Mundo, que ven certificado un alimento de máxima calidad" y que ha seguido "desde el inicio un proceso de excelencia en la producción y elaboración", que, además, "avala que el cero ha sido criado en las dehesas" y que "respetan absolutamente la raza del cerdo".

En este sentido, la moción alude a que con fecha de 1 de septiembre se publicó en el BOE la modificación de la DOP Guijuelo en la que se establece que puede amparar "cerdos ibéricos al 50% cruzados con Duroc" o "dicho de otra manera, menos atractiva comercialmente".

"Ello supondría que, en competencia directa con otras DOP, como Jabugo o Los Pedroches, se compitiera tanto en precio, pues lógicamente su producción se ve alterada al alza, como consecuentemente de producción y lógicamente una esperable caída de precios", indica la moción.

Cuestión que "solo afecta a la zona de elaboración de Guijuelo", pero "al no perder la distinción europea, resulta ser competidor desleal y directo con otras DOP, como Jabugo, que sí mantienen sus normas de calidad y la pureza racial de los cerdos", además de suponer "una degradación directa para el consumidor de la calidades de la DOP" y "el engaño para el consumido al mantener el estatus de la DOP".

Por todo ello, se insta al Gobierno a "reconsidere y no acepte" las peticiones de la DOP Guijuelo, "al menos si pretenden seguir manteniendo la máxima distinción europea como sello de calidad garantizada".

Asimismo, se solicita el "mayor de los respaldados a la Dop Jabugo" como "seña de identidad de la provincia" y "estandarte gastronómico provincial y salvaguarda de tradiciones y patrimonio etnológico y cultural.