El sector pesquero convoca una manifestación este jueves ante su rechazo a la política europea sobre los descartes

Publicado 16/10/2018 10:55:00 CET

AYAMONTE (HUELVA), 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Armadores de Punta del Moral, en Ayamonte (Huelva), ha convocado para este jueves una manifestación para mostrar el rechazo del sector a la política europea en materia de descartes.

La movilización, a la que está previsto que se sumen los puertos onubenses de Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría e incluso los gaditanos del Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, comenzará a las 12,30 horas este jueves, partiendo desde la Plaza del Punto hasta la Plaza de la Constitución en Huelva capital.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Asociación de Armadores de Punta del Moral, Alonso Abreu, que ha indicado que la convocatoria ha partido desde esta organización y se ha instado al resto a sumarse a ella.

Abreu ha explicado que la marcha se produce porque el sector rechaza el reglamento europeo 1380/2013 (artículo 15), --el cual entra en vigor el próximo mes de enero--, por el cual las embarcaciones tienen que llevar a puerto todo lo capturado, de manera que no se permite la práctica de descarte de aquel pescado que no cumple la talla o que no tenga valor comercial.

Por ello, como ha proseguido, todo lo capturado contará como cuota, lo que hará que ésta se agote antes y "dejará al sector más tiempo sin poder faenar", así como "perderá valor comercial" la mercancía. En este punto, ha indicado que la normativa establece que el recurso sin talla o valor comercial no se puede destinar a consumo humano, por lo que podrían darle salida para otro tipo de industrias como, por ejemplo, la cosmética, pero Abreu ha dejado claro que esto no ofrece rentabilidad alguna.

La medida europea, --la cual persigue la sostenibilidad de los caladeros--, se aprobó hace cinco años pero el sector esperaba que se aplicara a grandes empresas pesqueras, donde los descartas se dan en cantidades ingentes, de manera que se dejara fuera a las pequeñas empresas del Golfo de Cádiz, donde los niveles de descartes son "mínimos".

Del mismo modo, ha recordado que esta cuestión ya se abordó con el Ministerio del ramo, aunque ha señalado que el acuerdo es a nivel europeo y "es complicado". No obstante, ha dejado claro que esta será la primera de las acciones de protesta para defender al sector y conseguir que "se excluya" al Golfo de Cádiz de esta medida.