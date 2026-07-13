El Simpecado de la Matriz recorrerá Almonte (Huelva) en nueve rosarios previos a la Venida de la Virgen del Rocío

Rosario por Almonte. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Almonte (Huelva) celebrará nueve rosarios previos a la Venida de la Virgen del Rocío, del jueves 6 al viernes 14 de agosto, a partir de las 22,00 horas. Presididos por el Simpecado de camino de la Hermandad Matriz, recorrerán cada noche un itinerario diferente por las calles y barrios del pueblo, como parte de la preparación espiritual de los almonteños ante la llegada de su Patrona.

Según ha indicado la Matriz en una nota de prensa, Almonte no solo se prepara externamente, engalanando sus calles y levantando los arcos que recibirán a la Virgen, sino también interiormente, a través de la oración y del rezo comunitario del Rosario.

Además, la Escuela de Tamborileros de la Hermandad Matriz abrirá con sus sones el cortejo de cada jornada, acompañando estos recorridos. A lo largo de estas nueve noches, el Simpecado de la institución rociera recorrerá cerca de 17.400 metros por numerosos rincones de Almonte, incluidos algunos de los más alejados del centro urbano. Una cifra que refleja "la amplitud de unos itinerarios pensados para acercar esta preparación espiritual a buena parte del pueblo, en cuyas calles se siente ya el fervor, la emoción y el entusiasmo ante la llegada de su Patrona".

Como novedad, algunos de los rosarios no partirán de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, sino de las capillas de las hermandades de penitencia de Almonte. El Simpecado permanecerá en distintos momentos en la ermita del Cristo, la capilla de Nuestro Padre Jesús Cautivo y la de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, desde donde comenzarán o finalizarán algunos de los recorridos. Este gesto refuerza así los vínculos de la Hermandad Matriz con las cofradías almonteñas y permitirá "una mejor coordinación y una mayor fluidez en el desarrollo de los itinerarios que discurren por las zonas más alejadas del centro".

RECORRIDOS

Así, el jueves 6 de agosto recorrerá la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, El Cerro, Cristo, Sevilla, Conde Cañete, Alcantarilla, Martín Villa, Plaza Virgen del Rocío y parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El viernes, 7 de agosto, transcurrirá por la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, El Cerro, Unamuno, Blasco Ibáñez, El Molinillo, Vicente Aleixandre, Pérez Embid, Velázquez, Lepanto, Vicente Aleixandre, El Molinillo, Alfonso Huelva, Altozano, Héroes de Baler, Manuel de Falla, Cristo y ermita del Cristo.

El tercer día, el sábado 8 de agosto partirá desde la ermita del Cristo y pasará por El Pocito, Veredilla, Carlos Cano, Huerta de la Cañada, Barriada del Polideportivo, Huerta de la Cañada, avenida de la Juventud, Antonio Machado, Albéniz, Alcantarilla, Fragua y ermita del Cristo. Mientras que el domingo, 9 de agosto,, el recorrido será ermita del Cristo, El Pocito, Domingo Castellanos, Somera, San Bartolomé, Murillo, Estacadilla, Blas Infante, Mundo Nuevo, Céret, Infanta María Luisa, Blas Infante, Alfonso XIII, Céret, Vázquez Díaz, Pastorcito y capilla de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

El lunes 10 de agosto, el rosario discurrirá por la capilla de Nuestro Padre Jesús Cautivo, Pastorcito, Francisco Pizarro, camino de Los Llanos, La Morera, Santa Isabel, García Lorca, Cristóbal Colón, Bécquer, Grupo Nuestra Señora del Rocío, Infante Don Carlos, Pastorcito y capilla de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Mientras que el martes, 11 de agosto, se iniciará en la capilla de Nuestro Padre Jesús Cautivo y continuará por Pastorcito, Palmosa, Cebollarejo, Marmoleja, Pérez Galdós, Bécquer, Isaac Peral, Triana, Torero, Venida de la Virgen, Santiago y capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

El séptimo día, el miércoles, 12 de agosto, el rosario comienza en la capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y continuará por avenida de los Cabezudos, avenida de los Reyes, Ballestares, arroyo de Calancha, La Tirimbola, senda de Los Tunos, El Saltillo, camino de Los Serranos, Antonio Garrochena, Rociana, Hinojos, camino de Los Serranos, Picasso, Rábida, avenida de los Cabezudos y capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

El jueves, 13 de agosto, la capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder será el punto de inicio para recorrer Santa Ana, avenida Rafael Alberti, Barriada Pío XII, Barriada Nueva, Ribera, Los Carrizos, Pino Gordo, Barriada de la Constitución, Concepción Arenal, Candelaria Coronel, Conde Cañete y parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Mientras que el último día, el viernes, 14 de agosto, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, plaza Virgen del Rocío, Concepción, Cervantes, avenida Rafael Alberti, plaza de San Pedro, carretera del Rocío, Antonio Garrochena, Fuente de la Pañuela, La Sabina, camino de Los Serranos, avenida Rosalía de Castro, Avenida Rafael Alberti, Niebla, plaza Virgen del Rocío y parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.