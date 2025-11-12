Solicitan dos años de cárcel por homicidio imprudente al acusado por atropello de reportera gráfica de Huelva

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal ha solicitado dos años de prisión por homicidio imprudente contra la pareja sentimental de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez, M.Q.S., acusado de su atropello mortal en Marmolejo (Jaén) en junio de 2021. El juicio está previsto que se celebre a partir del 17 de noviembre.

Según indica el escrito de acusación, consultado por Europa Press, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente por el que solicitan imponer al acusado la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor durante dos años.

Señala la Fiscalía como hechos justiciables que el acusado y la reportera gráfica se encontraban en la madrugada del 13 de junio de 2021 en Marmolejo (Jaén) en un olivar situado en un paraje del municipio.

Así, posterior a las 03,06 horas, "la pareja por separado se bajaron del coche para orinar", situándose la reportera gráfica "en una zona situada a la altura de la parte trasera derecha del vehículo" pero "no llegó a subir nuevamente al vehículo porque comenzó a vomitar situándose delante del frontal del coche a la altura del neumático derecho". Cuando el acusado volvió "sin cerciorarse de la ubicación de su pareja, subió al coche con la intención de estacionarlo en un lugar más resguardado de la finca para no ser vistos por otras parejas".

De este modo, el acusado arrancó el coche y "efectuó un desplazamiento hacia delante a muy baja velocidad, sin animo de causar daños físicos a su pareja", según indica el texto de Fiscalía, pero "omitiendo las más elementales y básicas cautelas exigidas a un conductor de vehículos a motor" ya que "no comprobó que su pareja no se encontrara dentro del radio de acción o en la trayectoria que pretendía realizar con el coche"

Además, la Fiscalía en su escrito recoge que el acusado "había ingerido bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas lo que mermaba sus capacidades sensoriales y reflejos precisos para ejecutar una maniobra de conducción con la debida seguridad".

De este modo, según indica el escrito "durante aproximadamente 30 segundos, realizó un desplazamiento de al menos 5,4 m de distancia con el coche" por lo que "golpeó y desestabilizó a la víctima que permanecÍa agachada, empujándola hacia delante y haciéndola caer al suelo, atropellándola a continuación y quedando finalmente atrapada entre los bajos del turismo y la superficie cóncava del suelo".

Seguidamente, el texto señala que a las 03,18 horas, el acusado efectuó una primera llamada telefónica al 091 "alertando de que su novia se encontraba debajo de su coche"; a continuación se sucedieron diversas conversaciones telefónicas con los servicios de emergencia 112, 061 y Comandancia de la Guardia Civil de Jaén. A las 03,50 horas, se personó en el lugar de los hechos una patrulla de la Guardia Civil de Arjona que encontraron el cuerpo sin vida de la reportera debajo del coche.

En este sentido, la Fiscalía señala que el informe de autopsia revela que la muerte ocurrida entre las 03,30 y 04,15 horas fue "violenta causada por politraumatismos secundario al atropello por shock hipovolémico asociado al shock traumático".

El acusado, un fue sometido a prueba de detección de alcohol y arrojando "un resultado positivo en sangre de 1,45 g/litro y detección de drogas tóxicas en orina que arrojó igualmente un resultado positivo de de 1,73 mg/ litro de MDA y de 19,69 mg/ litro de MDMA".

Tras ello, el 14 de junio de 2021 se acordó por auto del juzgado de instrucción nº 3 de Andújar la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado y por auto de fecha 14 de junio de 2022, dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 Huelva se acordó su libertad provisional.