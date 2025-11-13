El taller de teatro de Valverde representa en Huelva el día 28 la obra 'La mujer sola' a beneficio de AOSA-TEA

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El taller de teatro de Valverde del Camino representará la obra 'La mujer sola' el próximo 28 de noviembre, a las 19,00 horas en el Centro Social 'Los Desniveles' del barrio de La Orden de Huelva, en una función solidaria cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y TEA (AOSA-TEA).

Según ha indicado la asociación, esta representación, basada en el texto de Franca Rame y Darío Fo, aborda "con ironía y sensibilidad la soledad y el maltrato a la mujer", invitando al público a reflexionar sobre la violencia de género "desde una mirada crítica y humana".

Desde AOSA-TEA animan a la ciudadanía a "asistir a esta cita con el teatro y la solidaridad", en "una oportunidad para disfrutar del talento escénico del taller de teatro de Valverde del Camino" y, "al mismo tiempo, colaborar con una causa que tanto necesita el apoyo de todos".

Las entradas, que suponen un donativo para la asociación, tienen un precio de ocho euros, más 1,25 por los gastos de gestión. La apertura de puertas para acceder al interior y disfrutar de la obra de teatro será a las 18,30 horas.

Los interesados en acudir pueden adquirir las entradas en la sede de la asociación, situada en el número 69 de la Avenida de Alemania o en www.momotickets.com. Asimismo, AOSA-TEA ha habilitado una fila cero para todo aquel que, sin tener la posibilidad de acudir, pueda colaborar si así lo considera, a través de Bizum con el concepto 'Bizum solidario' al número 04833 o a través de la cuenta bancaria ES70 0081 0642 5900 0139 7840 con el concepto 'fila cero.