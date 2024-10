Tellado (PP): Sánchez "ha pretendido exportar al ámbito nacional el modelo histórico de corrupción del PSOE andaluz"

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha sostenido este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha pretendido exportar al ámbito nacional", desde su acción de gobierno, "el modelo histórico de corrupción" que, en su opinión, practicó "el PSOE andaluz" durante sus años de gobierno en la Junta.

Así lo ha aseverado el portavoz 'popular' en el Congreso durante su intervención en un foro informativo en Huelva en el que ha denunciado que "España tiene hoy un Gobierno podrido que sólo gobierna por y para tapar chanchullos del pasado", y ha aprovechado su presencia en la capital onubense para señalar que "los andaluces saben perfectamente que cuando un Gobierno se pudre de corrupción se convierte en insostenible y en ineficaz".

"Lo sabéis porque lo habéis vivido y porque lo habéis sufrido", ha añadido Miguel Tellado en un mensaje dirigido a los andaluces, a quienes ha querido trasladar la idea de que en Andalucía hubo corrupción durante la etapa de gobierno del PSOE-A, "por mucha operación de lavado de cara que pretenda hacer ahora el Partido Socialista".

En esa línea, ha remarcado que "ni siquiera los excargos socialistas que ahora están en el Tribunal Constitucional dicen que los exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía sean inocentes" del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, y ha criticado que quienes fueron condenados por dicha causa "han sido aplaudidos y jaleados por Pedro Sánchez y por Juan Espadas" --el secretario general del PSOE andaluz-- "de una forma tremendamente irresponsable", ha opinado Miguel Tellado.

Así, el portavoz del PP en el Congreso ha negado que el PSOE sea "ejemplar ante la corrupción". "Nunca lo ha sido, ni en Andalucía ni en España", ha sentenciado en esa línea Miguel Tellado, que ha agregado que "en el PSOE de Sánchez los corruptos son ejemplo a seguir", al tiempo que ha puesto de relieve que "en estos días" se están conociendo "más detalles de cómo el PSOE manejó" la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que impulsó la Junta en época de administración socialista "para hacer de la corrupción y del enchufismo una forma de hacer política durante décadas en esta tierra", ha añadido el representante del PP.

Miguel Tellado ha afirmado así que "lo que Sánchez ha pretendido" como presidente del Gobierno "no es más que exportar al ámbito nacional ese modelo histórico de corrupción, esa forma de hacer política del PSOE andaluz", y ha insistido en la idea de que "la historia del PSOE no demuestra tolerancia cero ante la corrupción", sino que, más bien al contrario, "demuestra una tolerancia de acero ante la corrupción cuando esa corrupción es la razón de ser de gobiernos".

"OBLIGACIÓN" DE DAR A ESPAÑA UN GOBIERNO "MEJOR" AL "PODRIDO" DE SÁNCHEZ

El portavoz del PP ha incidido en denunciar que el Ejecutivo de Sánchez está "podrido" y "sólo gobierna por y para tapar chanchullos del pasado, y por y para cometer nuevos chanchullos", y la "obligación" del Partido Popular, como partido más votado en las últimas elecciones generales de 2023 y primera fuerza de la oposición, es "darle a este país un Gobierno distinto, un Gobierno mejor", que "esté a la altura del país y que pueda cerrar cuanto antes esta página lamentable de la historia de España".

"Para eso trabajamos todos los días desde el Grupo Parlamentario Popular" en el Congreso de los Diputados, ha aseverado Miguel Tellado, que ha agregado que desde el PP tratan de "explicarle a toda la sociedad española que del 'sanchismo' se puede salir, que debemos cerrar más pronto que tarde esta etapa, que Pedro Sánchez debe entender que hoy el primer problema de España se llama Pedro Sánchez, y que, mientras no desaloje el Palacio de la Moncloa, mientras no convoque a los españoles a las urnas, él será el principal problema de España", ha sentenciado.

"ACTIVIDAD FRENÉTICA" DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ "EN LA SOMBRA"

Miguel Tellado también ha señalado que, pese a que "desde hace tiempo" por parte del PP han denunciado que Pedro Sánchez lideraba "un gobierno de resistencia" cuyos miembros sólo estaban interesados "en seguir en el poder y subidos a los coches oficiales y al Falcon", ahora piensa que desde el Gobierno "sí que están haciendo muchas cosas" y "podríamos incluso decir que tienen una actividad frenética, pero en la sombra".

En esa línea, y en referencia al Ejecutivo de Sánchez, el portavoz del PP ha avisado que "no sacan las leyes en el Congreso, pero sí sacan lingotes de oro de Venezuela; no aprueban decretos, pero sí aprueban licencias para empresas que defraudan en el sector de hidrocarburos; no ejecutan los fondos europeos, pero sí adjudican los contratos a las empresas que patrocinan másteres o pagan mordidas; no diseñan políticas útiles de vivienda, pero sí reciben chalés como regalos y sí pagan el piso a las acompañantes de ministros".

"No han puesto a gestores en los despachos de los ministerios, pero sí han permitido a delincuentes aparcar sus 'Porsches' en los aparcamientos de esos ministerios", ha continuado Miguel Tellado para sentenciar que, "en definitiva, no han cambiado España, pero sí han cambiado de móvil cada tres días para evitar el control de la UCO --Unidad Central Operativa-- de la Guardia Civil", y "a los españoles no les llegan soluciones a sus problemas, pero todo parece indicar que a Ferraz llegan bolsas de dinero".

"Lo que han luchado tanto por mantener a toda costa después de las elecciones de julio" de 2023 "no era la acción de gobierno, no era la acción normativa; era la acción delictiva", ha añadido Miguel Tellado para aseverar que "este y no otro es el verdadero motivo que explica esta ansia desmesurada por continuar en el Gobierno a cambio de lo que fuese", porque "el negocio no podía parar": "Había gente haciéndose de oro y, sobre todo, había que blindarse con los recursos del Estado por si todo salía mal y por si los pillaban", ha resumido el representante del PP.

EL CASO DE ANDALUCÍA Y EL GOBIERNO DE MORENO

De igual modo, y aprovechando su presencia en Huelva, el portavoz 'popular' ha agregado que la comunidad autónoma andaluza "tuvo hace años un Gobierno podrido que vivía por y para la corrupción y, sin embargo, apostó por el cambio honesto que representaba Juanma Moreno", y a Andalucía "le ha ido bien".

En esa línea, Miguel Tellado ha valorado que el líder del PP-A "ha abierto una etapa de estabilidad política en Andalucía", una comunidad autónoma que "hoy ya no es noticia en España por casos de corrupción, como sucedió en la etapa final de los gobiernos socialistas", sino que "es noticia por las oportunidades que se están aprovechando para crecer y mejorar la calidad de vida de esta tierra".

El representante del PP ha opinado que "los andaluces, cuando miran al Gobierno de Juanma Moreno y valoran su gestión, la premian, y la prueba más evidente es el resultado electoral" que cosechó el PP-A en las últimas elecciones autonómicas celebradas en 2022, y al respecto ha puesto de relieve que "todo el mundo decía que era imposible una mayoría absoluta en Andalucía del Partido Popular y fue posible" en aquella cita con las urnas.

"Las mayorías absolutas llegan como premio y agradecimiento, y como valoración de la gestión de un gobierno comprometido con su tierra" como, en su opinión, es el Ejecutivo de Juanma Moreno, según ha abundado Miguel Tellado, que ha definido como "satisfactorio en todas las áreas" el balance del Gobierno del PP-A en la Junta, que es "el espejo en el que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo quiere mirarse", según ha añadido.

En esa línea, el portavoz del PP en el Congreso ha concluido sentenciando que lo que "ofrece para España" el presidente del PP es "lo mismo que está haciendo Juanma Moreno en Andalucía".