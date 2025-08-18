El tercer triduo del Rocío Chico (Huelva) y el rezo del Rosario dan paso al día grande de la celebración

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Desde el pasado viernes, el Santuario de la Virgen acoge el Triduo del Rocío Chico, en la aldea de Almonte (Huelva), unos cultos preparatorios para la renovación de este Voto que los almonteños juraron en 1813, en reconocimiento por la intercesión de su Patrona durante la invasión francesa. De este modo, a las 21,00 horas, tendrá lugar el tercer y último día de triduo, presidido por el delegado diocesano de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Sevilla, Leonardo Sánchez, y cantado por el Coro de la Hermandad Matriz.

Así, a partir de las 18,00 horas, comenzará la más antigua de cuantas carreras de cintas se celebran en la aldea. Es la única que se desarrolla en el entorno del Real. Esta prueba reúne cada año a numerosos participantes y espectadores. Organizada por la Asociación de Vecinos de El Rocío, los fondos recaudados se destinan a la organización de la Cabalgata de Reyes Magos de la aldea.

En la medianoche del lunes al martes, vísperas del día grande del Rocío Chico, la Hermandad Matriz celebra el rezo del Rosario por el recorrido tradicional, presidido por su Simpecado, alumbrado por bengalas que llenan de "luz y emoción" esta noche de verano, según ha indicado el Ayuntamiento de Almonte en una nota.

A su paso se viven momentos "muy especiales", pues resuenan los campaniles de las casas de hermandades, que esperan, también en muchos casos con bengalas, al paso del simpecado, "dejando siluetas entre el humo de colores que son estampas inconfundibles de esta jornada".

Ya el martes 19, a las 10,00 horas, se celebrará la Función de renovación del Voto, presidida como es habitual por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y cantada en esta ocasión por la Coral Polifónica de La Palma del Condado. A continuación, tendrá lugar la procesión eucarística por el entorno del Santuario.

Un año más, la Asociación de Trabuqueros de la Virgen anunciará con salvas de escopeta los momentos más destacados de estos días. Sus intervenciones están previstas este lunes, a las 22,00 horas frente al Santuario y a medianoche durante el Rosario; así como el martes, a las 11,00 horas, coincidiendo con la salida y entrada de la procesión del Santísimo.

Días en los que el Rocío se llena "de vida", con un número creciente de personas que "eligen este entorno para disfrutar de unos días de descanso marcados por la fe y la tradición". Conscientes de este aumento de afluencia, el Ayuntamiento de Almonte ha reforzado sus servicios en materia de limpieza, seguridad y mantenimiento de los espacios públicos, "contribuyendo a que El Rocío sea, también durante el verano, un lugar más acogedor, seguro y habitable para todos".

EL ROCÍO CHICO, CONVERTIDO EN NOVELA

Los días de agosto de 1810 están marcados en la historia de Almonte cuando temió por su superviviencia, por parte del ejército napoleónico. Por primera vez, uno de los episodios más recordados de la historia local, el origen del Voto de Acción de Gracias del Rocío Chico, ha sido llevado a la novela. 'Seis días de agosto', escrita por el almonteño José María Márquez Guitart, transforma aquel momento en una narración "vibrante, que aporta una nueva dimensión literaria a la memoria colectiva del municipio", ha señalado el Consistorio.

Ambientada durante seis jornadas cruciales del verano de 1810, la novela recrea el asedio de las tropas napoleónicas y la angustia vivida por los almonteños, refugiados en la parroquia de la Asunción, con la Virgen del Rocío, mientras aguardaban un desenlace que parecía inevitable. Con "precisión documental e imaginación narrativa", el autor reconstruye aquellos días "de tensión, valentía y fe que sellaron para siempre el vínculo entre el pueblo y su Patrona".

El relato se desarrolla a través de múltiples perspectivas: desde la estrategia militar francesa hasta la organización local de la resistencia, pasando por la vida cotidiana de un pueblo que, "sin pretenderlo, se convirtió en ejemplo de resiliencia". Márquez Guitart da voz tanto a figuras históricas como a personajes anónimos, capturando la dimensión humana del conflicto y ofreciendo una visión "cercana y poliédrica de aquel tiempo convulso".

Esta mirada inédita que, desde la narrativa de ficción anclada en el "rigor histórico", revive uno de los episodios "más determinantes para el pueblo de Almonte", se publicó en el marco de la colección Cuadernos de Almonte la pasada primavera.

Cuadernos de Almonte es una colección editorial promovida por el Ayuntamiento que ofrece investigaciones, ensayos y textos divulgativos sobre el pasado y el presente del municipio, con "especial atención a su patrimonio cultural, natural y devocional".