Teresa Rodríguez "defenderá con uñas y dientes" que la financiación de universidades no afecte a Huelva y Jaén

HUELVA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Junta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado este martes que "defenderá con uñas y dientes que el sistema de financiación no perjudique ni a Huelva ni a Jaén ni a aquellas universidades consideradas periféricas" ya que "merecen un mayor trato que el resto porque su papel protagónico en los territorios que ocupan es todavía más importante".

Así se ha manifestado Rodríguez tras mantener una reunión con la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, en la que ambas han abordado el sistema de financiación de las universidades por parte de la Junta de Andalucía.

Al respecto, la candidata ha subrayado que el nuevo sistema de financiación establece "universidades de primera y de segunda", ya que "las primeras van a disponer de más financiación, pese a su mejor situación al estar rodeadas de un tejido industrial y empresarial más potente, que otras que presentan más dificultades como el caso de Huelva o Jaén".

"No aceptamos la afirmación que en privado hace la derecha de que en Andalucía hay demasiadas universidades. Para nosotros la universidad es crucial para el desarrollo de los pueblos. Para esta provincia la Onubense es crucial. Por eso, vamos a defender con uñas y dientes que el sistema de financiación no perjudique ni a Huelva ni a Jaén ni a aquellas universidades consideradas periféricas, ya que no solo merecen igual, sino un mayor trato que el resto porque su papel protagónico en los territorios que ocupan es todavía más importante", ha subrayado.

En este sentido, Rodríguez ha mostrado su "oposición" al modelo de la Junta y "apuesta por un sistema que garantice, al menos, la operativa de todas las necesidades" y, a partir de ahí, "hacer contratos programa donde se respete lo que cada universidad sea capaz de alcanzar conforme a su situación previa no compitiendo por los fondos con el resto de centros de Andalucía".

Asimismo, la candidata ha abogado por que la Onubense tiene "derecho" a disponer de la Facultad de Medicina, "una titulación que tiene aprobada desde 2010, pero se le niega por falta de financiación, por lo que hay que recuperar la certidumbre para que los onubenses tengan la facultad que se merecen".

HUELVA "DISCRIMINADA"

Por otro lado, la candidata a la Junta de Adelante Andalucía ha criticado que Huelva "no solo está discriminada por la financiación de las universidades", sino que "el modelo de desarrollo que la derecha tiene para esta tierra y también al Gobierno central es el de hacerse cargo de las externalidades indeseadas de otras latitudes".

Al respecto, Rodríguez ha señalado que se "sigue manteniendo el vertedero de Nerva y recibiendo miles de toneladas de residuos de otras latitudes a pesar de la oposición clara de toda la comarca y la provincia".

Asimismo, la candidata ha criticado que la Junta Andalucía "va camino de autorizar" el proyecto de Fertiberia para los fosfoyesos, ello unido a "la apuesta de la derecha de hacer incompatible el desarrollo de la agricultura con los acuíferos y el agua necesaria para la supervivencia de Doñana".

Además, Rodríguez ha reprochado que en los nuevos Pertes, los programas de financiación europeos "más importantes que hay sobre la mesa" a Huelva y Andalucía "le tocará sacar el cobalto, materia prima de las baterías de los coches eléctricos que se fabriquen en Catalunya, Euskadi o en el norte", por lo que, a juicio de la candidata, "estos programas, que exigen financiación público-privada, se destinarán fundamentalmente a zonas ya industrializadas" y, por tanto Andalucía volverá a ser de nuevo perdedora en esta recuperación que se está poniendo sobre la mesa por parte del Gobierno Central".

"Por eso desde nuestro punto de vista tiene que haber un esfuerzo real no solo en campaña electoral por respetar y cuidar las zonas en despoblación galopante y aquellas zonas periféricas maltratadas por el poder, donde sin duda Huelva se encuentra entre ellas", ha concluido.