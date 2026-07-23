Tharsis (Huelva) ofrece su piscina de forma gratuita a desalojados del incendio de El Cerro del Andévalo

Imágenes aéreas del incendio de El Ceero de Andévalo (Huelva). - INFOCA

THARSIS/CALAÑAS (HUELVA, 23 (EUROPA PRESS)

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis (Huelva) ha ofrecido de manera gratuita el acceso a la piscina municipal a los vecinos de Villanueva de las Cruces que tuvieron que ser desalojados por el avance del incendio de El Cerro de Andévalo, que mantiene una "evolución favorable" y que ya cuenta un perímetro de 1.200 hectáreas.

Según ha indicado la ELA en sus perfiles de redes sociales, consultado por Europa Press, como "pequeña medida para ofrecer un espacio de descanso, refugio ante el calor y un respiro a las familias desalojadas", todos los vecinos y vecinas de Villanueva de las Cruces tendrán acceso totalmente gratuito a la Piscina Municipal de Tharsis durante estos días.

Asimismo, el Ayuntamiento de Tharsis ha trasladado todo "el apoyo, cariño y solidaridad" al pueblo vecino de Villanueva de las Cruces ante "los difíciles momentos que están viviendo a causa del incendio forestal y la posterior evacuación de sus viviendas".

"Queremos hacer público que, además de los medios y recursos que ya estamos coordinando y poniendo a disposición de los operativos y de la población afectada, Tharsis tiene sus puertas abiertas para todo lo que podáis necesitar. Ningún vecino de Villanueva de las Cruces está solo en esto", ha manifestado.

SOLIDARIDAD EN CALAÑAS

Por su parte, el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, ha informado, a través de las redes sociales, que los vecinos desalojados permanecerán en las instalaciones deportivas "todo el día", ya que el incendio "tiene zonas aún calientes y por prevención se recomienda que pasen el día en este municipio".

Además, el alcalde ha agradecido a los vecinos que "han ofrecido sus viviendas", así como a las asociaciones y a las empresas locales que "se han volcado en todo momento para colaborar con nosotros".

Por otro lado, ha explicado que el Ayuntamiento dispone de "personal preparado para asistir a las personas que están en el pabellón" y ha pedido evitar "en la medida posible" trasladarse a las instalaciones deportivas para que "se mantenga el área de seguridad".

EVOLUCIÓN FAVORABLE

El incendio de El Cerro de Andévalo continúa activo y aunque durante la mañana ha "evolucionado favorablemente", se mantiene la fase de emergencias en situación operativa 1, ya que a mediodía se esperaba cambios meteorológicos.

En el incendio, que ya supera las 1.200 hectáreas de superficie recorrida, hay desplegados tres medios aéreos --dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado, más de 100 efectivos por tierra, ocho autobombas, seis buldóceres y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones.

Respecto a los 384 evacuados, la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, ha señalado que hay 14 personas en el Cerro de Andévalo y 20 personas en Calañas, y el resto en hogares de familiares y amigos.

Por otro lado, se mantiene cortada al tráfico la carretera A-475 entre los km 11,8 y 22,4 en Villanueva de las Cruces-Alosno por el incendio.