Toscano aplaude la mejora del acceso de San Juan (Huelva), pero insiste en "el desdoble de la N-435"

HUELVA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha aplaudido que el Ministerio de Transportes haya licitado la redacción del proyecto para la mejora de la A-49, incluyendo la mejora del enlace de San Juan del Puerto con la N-435, ya que es "una de las reivindicaciones de la Mesa de Infraestructura", pero ha insistido "tambien en la necesidad del desdoble de esa carretera nacional".

A pregunta de los periodistas, el presidente de la Diputación ha indicado que la N-435 es "una arteria fundamental que vertebra la provincia de norte a sur", pero "termina en un autovía y ese no puede ser el final de una carretera, sino que tiene que haber un nudo de enlace que conecte con la capital y con la costa de una manera cómoda y fluida".

"Es una buena noticia. Sin duda, la 435 es otra de esas reivindicaciones que se han hecho en la Mesa de Infraestructura. En el último Pleno de Diputación pedimos que, además de todo lo que necesitamos en esa N-435, de desdoble, de carriles de aceleración, de la posibilidad de rodear los diferentes pueblos a través de variantes, también era fundamental el nudo de San Juan del Puerto, donde vemos todas las mañanas que hay atascos, y también la posibilidad de que se haga una reparación urgente del firme", ha abundado.

Por ello, Toscano ha manifestado que esta mejora "va a ayudar, sobre todo, a dar fluidez a que todas las personas de la Cuenca Minera y de la sierra que llegan a Huelva por las mañanas no estén media hora en una cola", además de "dar seguridad, por supuesto".

No obstante, el presidente de la Diputación ha remarcado que hay que "seguir reivindicando también no solo la mejora de la N-435 a futuro, sino a corto plazo con ese asfaltado que en este momento no está en las mejores condiciones".

Por otro lado, preguntado por la licitación de los cincos tramos del AVE a sevilla, ha vuelto a señalar que es "una buena noticia", ya que "el primer paso siempre es fundamental para que todo comience", pero "lo importante es el camino, son los pasos que se van a dar a partir de ahora".

"Tenemos previsto que venga a la Mesa de las Infraestructuras, porque una de las infraestructuras importantes que todos pusimos en ese documento de consenso fue el AVE y, sin duda, estamos a la espera de que venga el comisionado del Corredor Atlántico para que nos diga cuáles van a ser los pasos, cuáles van a ser los plazos que se van a dar y sin duda que tengamos una fecha para saber cuándo tendremos el AVE en Huelva", ha concluido.