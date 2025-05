Toscano dice que habrá Materno Infantil en Huelva y que "se intenta forzar la marquinaria por interés electoralista"

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, se ha mostrado convencido este jueves de que el Hospital Materno Infantil de Huelva cumplirá los plazos "que dijo la consejera, Rocío Hernández, en su participación en la mesa de las infraestructuras", donde explicó "cuál era el modelo", toda vez que ha lamentado que "hay partidos políticos que aprovechan que haya cierto malestar" para "intentan forzar la máquina" y tratar de "desgastar al Gobierno andaluz" por "interés electoralista".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas cuestionado por el proyecto del Materno Infantil y sobre la próxima manifestación convocada por la Asociación Onubenses por una sanidad pública de calidad (Onusap) el próximo 27 de mayo --con salida desde el antiguo estadio Colombino a las 19,00 horas--.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha señalado que no dice "que no sea necesario reivindicar" pero que "a veces queremos hacer ruido de manera diferente a la que realmente necesita esta provincia". "Yo creo que las cosas hay que hacerlas en las mesas y pensando bien y no solo protestar por protestar", ha dicho toda vez que ha subrayado que no lo dice por la ciudadanía, "que tienen todo el derecho del mundo", pero que "hay partidos políticos que aprovechan cierto malestar y que haya intranquilidad".

Por ello, ha remarcado que "en la mesa de infraestructura hemos intentado hacer todo lo contrario, quitar el ruido, la pelea, ir a que cada uno diga qué tiene, qué puede poner y cómo podemos avanzar todos juntos" porque "se trata más de unir que de separar".

"Y aquí parece que se están intentando hacer trinchera cuando tenemos que escoger el ejército, que somos todos, ir todos juntos. La consejera fue muy clara con el procedimiento. En muchas ocasiones, en las habitaciones nos gustaría ser mucho más rápidos, pero tenemos muchas veces una lentitud excesiva porque tenemos unos principios que tenemos que cumplir y ser muy escrupulosos, pero eso nos lleva a que no seamos todo lo rápido que nos gustaría", ha manifestado.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha dicho que está "convencido de que el Materno Infantil irá tal como dice la consejera, con esos plazos, con ese presupuesto" y que "va a haber un materno Infantil en Huelva, que era lo fundamental", así como que "hay que seguir trabajando por el resto de infraestructuras".

"Pero, como digo, quizás se esté intentando forzar la máquina, pero buscando un interés electoralista y no el interés de los vecinos, que es el que nos tiene que tener a todos de la mano, porque para eso nos han votado los ciudadanos, no para que los peleemos, sino porque le hemos solucionado sus problemas", ha concluido.