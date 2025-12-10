Un total de 15 detenidos y 1.500 kilos de hachís intervenidos en una operación entre Huelva y Portugal

Una de las embarcaciones intervenidas con detenidos en el operativo contra el narcotráfico entre la Guardia Civil en Huelva y la GRN de Portugal. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana de Portugal (GNR) han coordinado un dispositivo conjunto contra la delincuencia transfronteriza, --especialmente relativo al narcotráfico--, y de apoyo en el entorno de las zonas limítrofes entre la provincia de Huelva y sur de Portugal. El operativo ha concluido con 15 detenidos y la aprehensión de 1.509 kilos de hachís, 36.800 litros de carburante, 36 embarcaciones, de las cuales nueve son embarcaciones rápidas con motores de alta velocidad.

Asimismo, según ha indicado el Instituto Armado en una nota, se han intervenido 13 vehículos y un arma de fuego, así como se han interpuesto 98 denuncias administrativas.

El denominado operativo 'Diana' es el primer operativo conjunto entre la Guardia Civil y la GNR portuguesa. Ha tenido una duración de tres semanas durante el mes de noviembre, pero tendrá continuidad en el tiempo mediante la programación de nuevos despliegues en ambos lados de la frontera.

Según explica la Guardia Civil este operativo surgió como consecuencia de la presión policial ejercida por el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que han obligado a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico a modificar su modus operandi y los lugares de descarga de la droga, desplazándose cada vez más hacia la zona del río Guadiana (Huelva) y la frontera con Portugal.

La situación fronteriza de este río, así como los múltiples caños que parten de él, han sido considerados como una "oportunidad" para el alijo por parte de estas organizaciones y evitar así el Campo de Gibraltar.

La Guardia Civil y la GNR portuguesa se han comprometido en reforzar y facilitar una coordinación continua, para combatir esta amenaza con un despliegue policial en las regiones transfronterizas por tierra, mar y aire. Este operativo ha tenido una especial influencia en los municipios onubenses de Punta Umbría, Cartaya, Lepe, Ayamonte, Villanueva de los Castillejos, Villablanca, Sanlúcar del Guadiana, Palos de la Frontera y Moguer, así como en las zonas portuguesas del Algarve, intensificando la vigilancia mediante un amplio refuerzo de agentes de otras comandancias y personal de la GNR.

CONTROL DE LA NORMATIVA NÁUTICA

El operativo finalizó el pasado martes 25 de noviembre con el dispositivo 'Ocean' de vigilancia de embarcaciones que incumplen la normativa náutica, con la colaboración de Capitanía Marítima de Huelva. Se han realizado más de 200 controles, verificando más de 400 vehículos e identificando a más de 900 personas.

El Instituto Armado ha señalado que este aumento de presencia policial y coordinación han logrado "frenar significativamente" la actividad ilícita de estas organizaciones en las zonas transfronterizas, tanto del narcotráfico, como todas aquellas actividades de índole logísticas vinculadas, como es el 'petaqueo', cambios de tripulación o suministros de víveres y material.

En el operativo han participado diferentes especialidades realizando controles y vigilancia por tierra, con los agentes de Seguridad Ciudadana, Centro Operativo de Servicios, Grupo de Acción Rural, Agrupación de Reserva y Seguridad, Usecic, Policía Judicial, Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas y El Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico, por mar con el Servicio Marítimo Provincial de Huelva y Grupo Marítimo del Estrecho, por aire con el equipo PEGASO y el Servicio Aéreo.

Por parte de Portugal participó la Guardia Nacional Republicana (GNR), a través de la Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, de la Secção de Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, de los Comandos Territoriais de Faro y de Beja y, además, de la Força Aérea Portuguesa.