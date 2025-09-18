Un total de 255 participantes disputan el sábado el XXIV Triatlón 'Barceló Playas de Punta Umbría' (Huelva)

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Este sábado se cierra el calendario de pruebas deportivas del verano puntaumbrieño con el XXIV Triatlón 'Barceló Playas de Punta Umbría' (Huelva), que contará con 255 participantes y que forma parte del Circuito Andaluz, de forma que es puntuable para la Superliga Andaluza de Clubes de Triatlón, así como para el Circuito Provincial y el Premio Emilio Martín.

Es un campeonato de Sprint y comenzará a las 10,00 horas con una única salida: masculina, femenina y triatlón paralímpico. Prevé finalizar en torno a las 11,45 horas, con una entrega de trofeos posterior, que se celebrará aproximadamente a las 12,15 horas, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Al igual que en ediciones anteriores, los boxes de la carrera estarán situados junto a los aparcamientos próximos al chiringuito Camarón. No obstante, la prueba de natación partirá de la zona de la playa que se localiza a la altura del chiringuito Tiburón, en dirección a los boxes.

Con posterioridad, los triatletas cogerán las bicis y se dirigirán desde los citados aparcamientos hasta el Camping La Bota por la carretera antigua de Punta Umbría, que discurre paralela al magnífico paisaje de Los Enebrales. Este recorrido lo completarán dos veces.

Para terminar, la prueba a pie se llevará a cabo por la Avenida del Océano, entre el área de transición (los aparcamientos) y Altair. Los participantes también darán dos vueltas a este itinerario.

El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento puntaumbrieño, Sebastián Pomares, ha presentado esta prueba "en vísperas de sus bodas de plata, que se ha convertido en todo un clásico en el calendario andaluz y es la más antigua de la provincia de Huelva, así como una de las más longevas de Andalucía, junto con Chiclana".

"Va a ser una fiesta del deporte", ha afirmado Pomares, haciendo hincapié en el atractivo de la prueba, "tanto para los que se inician como para los más expertos, que vienen a superar sus marcas".

El vicepresidente y delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Triatlón, Luis Montes, ha mencionado a los favoritos para llevarse el título en esta edición. En mujeres, la terna estará en su opinión entre Gianella Coaguila, Julie Balcarova y Eva Alegría. Además, en el apartado masculino ha resaltado como nombres principales a Alfonso Bastos, Rubén Vela y Victoriano Raso.

Por su parte, la directora del hotel Barceló Punta Umbría Mar, Jenifer González Guerra, ha dicho que para su grupo hotelero "es un placer y un honor participar en este Triatlón", del que ha resaltado la participación de los voluntarios "que nos facilitan la operativa del hotel" y "el buen ambiente que genera".

CORTES DE TRÁFICO

Para que pueda realizarse, se cortará la carretera A-5050 y la A-5051 sentido Punta Umbría desde El Portil, a partir de las 09,00 y hasta las 12,00 horas. Por ello, se recomienda a los que acudan desde El Portil a Punta Umbría, que circulen por la autovía.

También estará cortada en esta franja horaria la avenida del Océano, desde Altair hasta el Hotel Barceló, que tendrá tráfico restringido. Se va a habilitar el carril bici para que los vecinos de aquella zona puedan acceder a sus viviendas y puedan salir, sólo en una dirección: desde Altair hasta el Barceló, toda vez que los vehículos que circulen por todos estos espacios contarán "con las indicaciones pertinentes".

COLABORADORES

El edil de Deportes ha destacado que la organización de esta cita "no sería posible sin los colaboradores" como los hoteles Barceló, la Federación Andaluza de Triatlón, la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía, los trabajadores del Servicio Municipal de Deportes y de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil para los cortes de tráfico, o la Cofradía de Pescadores, "que regala saquitos de chirlas para los tres primeros clasificados como promoción del sector pesquero".

De la misma manera, ha subrayado el trabajo de los voluntarios, "que entregan lo mejor de sí mismos para que la competición transcurra como debe", ha concluido.