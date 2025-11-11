Un total de 400 personas participan el domingo en el evento deportivo y de naturaleza 'Vía Verde del Odiel' de Huelva

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva acoge el próximo domingo la celebración del I Desafío Vía Verde del Odiel una prueba incluida en el calendario oficial de la Liga Onubense de Carreras por Montaña (CxM) que reunirá en su primera edición a 400 participantes que discurrirán por los entornos naturales más emblemáticos de la provincia.

Según ha indicado la organización en una nota, el evento contará con tres modalidades deportivas adaptadas a distintos niveles y disciplinas: la Cicloturista, de 32 kilómetros; la Ruta Corta, de 13 kilómetros; y la Ruta Larga, también de 32 kilómetros ofreciendo a todos los participantes la posibilidad de recorrer la Vía Verde del Odiel y descubrir sus paisajes desde una perspectiva deportiva y sostenible.

El Paseo de la Ría de Huelva será el punto de salida de las modalidades Cicloturista y Ruta Larga que comenzarán a las 08,30 y 09,00 horas, respectivamente, con destino final en Corrales. Mientras que la Ruta Corta tomará la salida desde Gibraleón a 09,30 horas, también con llegada a Corrales, donde se ubicará la meta y el espacio de convivencia y celebración final.

La entrega de dorsales tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre en Ibhola Trail Running en Corrales en horario de 10,00 a 13,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas; cuando los participantes podrán recoger su material y vivir el ambiente previo a una cita que nace con vocación de continuidad dentro del calendario deportivo onubense.

El I Desafío Vía Verde del Odiel cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Huelva, el Ayuntamiento de Aljaraque, el Ayuntamiento de Gibraleón y la Autoridad Portuaria de Huelva; además de las autorizaciones de la Subdelegación del Gobierno y de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En el apartado de patrocinadores destacan Hyundai Sirluz Syrsa como patrocinador principal; Caja Rural como patrocinador Oro; y Beni y Toñi Estilistas junto a PatriSo Confort como patrocinadores Plata.

Además el evento cuenta con la colaboración de Avantlex Abogados, Gatea Soluciones, Bar La EsKalera, Bar Casa Manguara, y Neumáticos Q Raffo; empresas y entidades que hacen posible esta iniciativa .

Desde la organización se destaca "la originalidad y el atractivo de esta primera edición que transcurre por un entorno natural incomparable como las Marismas del Odiel, un paraje único declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y considerado uno de los espacios más valiosos de la provincia de Huelva".

"Queremos que el Desafío Vía Verde del Odiel sea una experiencia que combine el esfuerzo deportivo con el privilegio de recorrer un entorno natural de gran belleza y valor ambiental", han señalado desde la organización que subraya que "esta prueba no solo es un evento deportivo, sino también, una forma de poner en valor el patrimonio natural de nuestra tierra".

El Desafío Vía Verde del Odiel nace con el objetivo de "fomentar el deporte y el respeto por el entorno natural", uniendo a tres municipios a través de una experiencia deportiva y sostenible que "invita a disfrutar del paisaje la convivencia y la superación personal en una jornada que promete convertirse en una cita imprescindible para los amantes del deporte y la naturaleza en la provincia de Huelva".