Un total de 65 jóvenes de Huelva superan el proceso de ingreso como militar de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 aspirantes onubenses han obtenido plaza en las Fuerzas Armadas en el segundo ciclo del proceso selectivo para el ingreso como militar profesional de la escala de Tropa y Marinería de 2025. Para este segundo ciclo se recibieron 153 solicitudes de participación en el proceso selectivo, de las cuales 118 corresponden a hombres y 35 a mujeres, de diferentes localidades de la provincia.

Según han indicado en una nota de prensa, finalmente, 55 hombres y diez mujeres han obtenido plaza, lo que supone que, en la provincia de Huelva, más de un 40% de los opositores han ingresado como aspirantes a tropa y marinería este año. De los nuevos aspirantes, 50 irán a unidades del Ejército de Tierra, cinco a la Armada (dos al Cuerpo de Infantería de Marina) y diez a unidades del Ejército del Aire y del Espacio.

La Subdelegación de Defensa en Huelva, finalizado el proceso selectivo, reunió en su sede a todos los aspirantes que han superado y finalizado con éxito el proceso de selección para transmitirles la enhorabuena y hacerles llegar información de interés para su presentación en los diferentes Centros de Formación. Asimismo, se les trasladó las diversas opciones de promoción profesional que la condición de Tropa y Marinería les ofrece a partir de su ingreso en las Fuerzas Armadas.

A partir de ahora, la Subdelegación de Defensa continúa con sus cometidos de información y captación tanto en la propia sede de la Subdelegación como en los diferentes centros de enseñanza de la provincia, ferias de empleo y otros lugares, al objeto de trasladar a los ciudadanos interesados las diferentes formas de ingreso en las Fuerzas Armadas.