Un total de 65 jóvenes de Huelva superan el proceso de ingreso como militar de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas

Un total de 65 aspirantes onubenses han obtenido plaza en las Fuerzas Armadas en el segundo ciclo del proceso selectivo para el ingreso como militar profesional de la escala de Tropa y Marinería de 2025.
- SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA.
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 31 octubre 2025 18:15

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 aspirantes onubenses han obtenido plaza en las Fuerzas Armadas en el segundo ciclo del proceso selectivo para el ingreso como militar profesional de la escala de Tropa y Marinería de 2025. Para este segundo ciclo se recibieron 153 solicitudes de participación en el proceso selectivo, de las cuales 118 corresponden a hombres y 35 a mujeres, de diferentes localidades de la provincia.

Según han indicado en una nota de prensa, finalmente, 55 hombres y diez mujeres han obtenido plaza, lo que supone que, en la provincia de Huelva, más de un 40% de los opositores han ingresado como aspirantes a tropa y marinería este año. De los nuevos aspirantes, 50 irán a unidades del Ejército de Tierra, cinco a la Armada (dos al Cuerpo de Infantería de Marina) y diez a unidades del Ejército del Aire y del Espacio.

La Subdelegación de Defensa en Huelva, finalizado el proceso selectivo, reunió en su sede a todos los aspirantes que han superado y finalizado con éxito el proceso de selección para transmitirles la enhorabuena y hacerles llegar información de interés para su presentación en los diferentes Centros de Formación. Asimismo, se les trasladó las diversas opciones de promoción profesional que la condición de Tropa y Marinería les ofrece a partir de su ingreso en las Fuerzas Armadas.

A partir de ahora, la Subdelegación de Defensa continúa con sus cometidos de información y captación tanto en la propia sede de la Subdelegación como en los diferentes centros de enseñanza de la provincia, ferias de empleo y otros lugares, al objeto de trasladar a los ciudadanos interesados las diferentes formas de ingreso en las Fuerzas Armadas.

