Los trabajadores del Club Deportivo Náutico de Punta Umbría (Huelva) se movilizarán para exigir un nuevo convenio

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Club Deportivo Náutico de Punta Umbría (Huelva) han convocado una concentración el próximo lunes, 15 de agosto, ante la puerta de sus instalaciones en la avenida de la Marina de la localidad costera, para reivindicar la negociación de un convenio colectivo.

Según ha indicado CCOO en una nota de prensa, el delegado de personal de este sindicato en el club, Nicolás Soto, ha manifestado que esta movilización viene motivada por "la grave situación que están padeciendo la plantilla de esta entidad ante las condiciones de trabajo y la negativa de la presidencia del club por facilitar un acuerdo con los representantes legales, que posibiliten las mejoras necesarias para ejercer su actividad y un convenio colectivo que regule la relación laboral".

En este sentido, CCOO ha lamentado "la falta de interés mostrada por la actual Junta Directiva de este Club Náutico ante las demandas solicitadas por los trabajadores", ya que considerada "inadmisible, la precariedad laboral a la que están sometidas las personas que trabajan en este club" y ha explicado que con "un salario de mil euros no se llega a fin de mes".

En este punto, el representante sindical ha subrayado que "además de los bajos sueldos, los trabajadores no perciben ningún tipo de plus por noches, festivos ni antigüedad y no pueden tomar vacaciones en los meses estivales de junio, julio y agosto por imposición de la empresa, sin recibir a cambio ningún tipo de compensación tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores".

Asimismo, CCOO ha incidido en que "en los dos últimos años, la actual presidencia y dirección del club ha doblado la carga de trabajo a la plantilla imponiéndole que realicen labores que quedan fuera de sus funciones, como la realización de grandes obras y podas o la utilización de una máquina manipuladora telescópica, que no tenía pasada la correspondiente inspección técnica de vehículos, con el riesgo que ello supone para personas, bienes e instalaciones ".

Todo ello, según ha detallado el representante de los trabajadores, "sin que se haya acreditado por el Club Náutico el seguro de responsabilidad civil suscrito para la citada máquina".