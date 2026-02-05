Trabajadores sanitarios exigen "seguridad" en los centros de salud tras la agresión de Ayamonte (Huelva)

Concentración de la Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva en las puertas del centro de salud de Ayamonte tras la agresión del pasado martes. - SATSE

AYAMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva ha exigido este jueves que se dote de personal de seguridad privada centros de salud de la provincia, sobre todo los que se consideran como "conflictivos", como Ayamonte, Lepe, Cartaya, Isla Cristina, Almonte y "ciertos centros de Huelva" para evitar agresiones como las que algunos profesionales han padecido en los últimos meses.

Así lo ha manifestado el presidente de la Junta de Personal, José Manuel Velázquez, durante la concentración celebrada este jueves en las puertas del centro de salud de Ayamonte donde en la madrugada del martes un hombre entró con "un machete" de "unos 50 centímetros" e intentó agredir a profesionales, que se encerraron en una sala para evitar la agresión. Sin embargo, esta persona logró asestar varias cuchilladas en la puerta del lugar donde se encontraban los facultativos antes de ser detenido por agentes de la Guardia Civil.

Velázquez ha lamentado "la falta de seguridad que existe en algunos centros conflictivos, como el Ayamonte" y critica que la Junta de Andalucía "no ha accedido" a las reivindicaciones de los trabajadores de incrementar las medidas de seguridad.

Por ello, ha subrayado que desde la Junta de Personal van a "seguir demandando este tipo de recursos" que entiende que "reducirá el peligro en esta situación". Así las cosas, esperan que tras este suceso "haya un antes y un después" y se preste ese servicio de seguridad "antes de que tengamos algo que lamentar como venimos denunciando durante años.

Por su parte, la delegada de Salud y Consumo en Huelva, Manuela Caro, quién ha participado en la concentración, ha mostrar su "repulsa" al "grave episodio de violencia sufrido el pasado martes" y ha recordado que "cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, no puede justificarse bajo ningún concepto", por lo que ha realizado "un llamamiento público en contra de este tipo de comportamientos incívicos".

También ha insistido en que el Distrito Huelva-Costa Condado-Campiña "activó desde el primer momento el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones del Servicio Andaluz de Salud", que conlleva un programa especial de acompañamiento, "además de asesoramiento y apoyo tanto legal como psicológico al personal afectado".

En este sentido, desde la Delegación se insiste en que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial "es considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, dictándose sentencias que conllevan el castigo a los agresores con penas de prisión".

Igualmente, señala que el sistema sanitario público de Andalucía "debe profundizar en el respeto del ejercicio de los derechos que tienen reconocidos los usuarios", pero "también, de forma recíproca, debe exigírsele a estos el cumplimiento de sus deberes", como es "hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud".