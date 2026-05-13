Tráfico publica las medidas especiales para garantizar la seguridad vial durante la Romería del Rocío

Archivo - Paso de las hermandades en las primeras horas de la romería de El Rocío - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva ha publicado en el BOP las medidas especiales de circulación y normas generales para garantizar la seguridad vial en la celebración de la Romería del rocío 2026. Estas medidas contemplan, como otros años, la prohibición de acceder a la aldea con vehículos a motor o la ordenación de las entradas a la misma.

Según indica la resolución, consultada por Europa Press, en los casos de "elevada concentración de vehículos" en determinados lugares de especial protección, limitaciones de la capacidad de la calzada, acontecimientos deportivos y otros eventos se podrán establecer medidas de regulación excepcionales cuando las circunstancias así lo aconsejen por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

Por ello, y al igual que en años anteriores, con objeto de "lograr la mayor seguridad y fluidez" en la circulación de vehículos y romeros durante sus desplazamientos a la aldea de El Rocío en los días de la celebración de la tradicional romería, se aprueban una serie de medidas de ordenación y gestión del tráfico

En este sentido, desde el jueves, 21 de mayo, hasta el lunes, 25 de mayo, de acuerdo con el horario publicado en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Almonte, quedará prohibido el acceso a la aldea de El Rocío de todo tipo de vehículos de motor no autorizados, con la salvedad del transporte colectivo de viajeros y vehículos de emergencia y servicios autorizados.

Además, el corte a la circulación se realizará en el acceso a la aldea por la carretera A-483 en la glorieta de la Canaliega, concretamente en el punto kilométrico 25,700, situándose igualmente un punto de control de acceso en el acceso sur desde la A-483, punto kilométrico 27,000, para la entrada de los vehículos autorizados Diputación Provincial de Huelva.

Por otro lado, durante los días de mayor afluencia de vehículos a El Rocío, entre el jueves 21 y el martes 26, los agentes encargados de la circulación y vigilancia del tráfico podrán establecer medidas especiales de ordenación del tráfico, limitaciones y restricciones temporales conforme a lo establecido en los artículos 37 y 39 del vigente Reglamento General de Circulación.

Las medidas especiales se podrán adoptar en la carretera A-483 y adyacentes, así como en los accesos a la aldea, con la finalidad de "garantizar la fluidez y seguridad" de la circulación, que podrá verse afectada con "mayor intensidad" con motivo de las obras de mejora que se ejecutan en la carretera A-483 entre los kilómetros 14 y 23.

Por otra parte, el lunes 25, entre las 12,00 y las 22,00 horas, y el martes, 26 de mayo, entre las 12,00 y las 20,00 horas, aproximadamente, se establecerán las medidas especiales y desvíos que resulten necesarios, en función de la intensidad del tráfico, para garantizar la fluidez de la circulación de salida de la Aldea. Estos desvíos podrán incluir itinerarios alternativos por la Carretera de Villamanrique hacia Sevilla y por la A-483 en dirección Huelva, por Matalascañas.

Asimismo, en caso necesario, podrá desviarse la circulación procedente de Matalascañas hacia Mazagón-San Juan del Puerto por la A-494.

Por otra parte, el miércoles 20 y el jueves 21, debido a la peregrinación de las hermandades de Emigrantes y Huelva, quedará afectada la circulación entre el kilómetro 19,000 de la autovía H-30 (glorieta de la Punta del Sebo) y el kilómetro 7,000 de la carretera N-442 (glorieta de La Rábida). Asimismo, entre las 11,00 horas y las 17,00 horas de ambos días, estará cerrada a la circulación de la carretera N-442, entre los kilómetros 7,000 (glorieta de La Rábida) y 18,000 (glorieta de Mazagón), estableciéndose desvíos alternativos por las carreteras A-494 y A-5025.

Las mismas restricciones se adoptarán al regreso de las hermandades el miércoles, 27 de mayo, entre las 16,00 y las 21,00 horas, que incluirá el corte de la circulación en la avenida Francisco Montenegro una vez abandonada la N-442.

Además, en la peregrinación de las hermandades y cuando ello implique el tránsito por las carreteras de la provincia de Huelva, los agentes de la autoridad encargados de la circulación y vigilancia del tráfico, adoptarán las restricciones temporales y medidas de seguridad imprescindibles al objeto de garantizar la seguridad vial y la fluidez de la circulación, debiendo los romeros transitar en comitiva con estricta sujeción a lo dispuesto.

Por otra parte, con objeto de facilitar el acceso a la playa de Matalascañas en la mañana y tarde del domingo, 24 de mayo, como itinerario alternativo, desde la autopista A-49, se puede circular hasta enlazar con la A-494 (dirección San Juan del Puerto-Moguer-Palos-Mazagón -Matalascañas). El mismo recorrido, a la inversa, podrá emplearse para el regreso.

En la A-483 y Carretera de Villamanrique, zonas de especial riesgo por elevada afección al tráfico con motivo de la romería, se priorizará especialmente la pronta retirada de los vehículos que obstaculicen la circulación.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CAMINOS

Como consecuencia de la situación en que se encuentran algunos de los tramos por donde transitan las hermandades, así como para la adecuada agilidad y prevención del tránsito, se prohíbe el paso de todo tipo de motocicletas, así como de vehículos convencionales que no reúnan las condiciones técnicas adecuadas por los tramos y caminos con pavimentación arenosa.

Al respecto, el camino de Los Llanos y pista forestal IARA de Almonte a El Rocío, paralelo a la carretera A-483, de Almonte a Matalascañas, será de sentido único hacia la aldea, confluyendo en la citada carretera en el punto kilométrico 22.900, continuando por el Camino de la Virgen, desde las 10,00 horas del miércoles, 20 de mayo, hasta las 24,00 horas del viernes, 22 de mayo.

Asimismo, el Camino de la Teja será de dirección única hacia La Teja desde las 09,00 horas del miércoles 20 hasta las 18,00 horas del jueves 21. Además, la Carretera del Parador-Cabezudos-Almonte queda como dirección única hacia Almonte en el tramo comprendido entre el Arroyo del Villar y Los Bodegones, desde las 16,00 horas del miércoles 20 hasta las 10,00 horas del viernes 22, estableciéndose como dirección contraria alternativa la antigua carretera de Mazagón a Los Bodegones entre los mismos puntos expresados.

Por otro lado, el Camino de Los Tarajales será de dirección única hacia El Rocío en el tramo comprendido entre Almonte y El Rocío desde las 09,00 horas del jueves 21 hasta las 17,00 horas del viernes. Además, la carretera de Villamanrique (ambos sentidos) quedará cortada por el paso de las hermandades entre las 7,00 horas y las 17,00 horas del jueves 21 y del viernes, 22 de mayo.

Los caminos de regreso seguirán las mismas normas establecidas para los caminos de ida pero en dirección inversa a la expresada con el siguiente cambio de fechas y horarios; Los Llanos, desde las 14,00 horas del lunes 25 hasta las 22,00 horas del miércoles 27; Camino de La Teja, desde las 15,00 horas hasta las 24,00 horas del martes 26 de mayo; Carretera del Parador, desde las 9,00 horas del martes 26 hasta las 15,00 horas del miércoles 27 de mayo; Los Tarajales, desde las 09,00 horas hasta las 18,00 horas del martes 26 de mayo.

Se consideran exentos de las anteriores limitaciones los vehículos del dispositivo de seguridad, colaboradores del Plan Romero y otros servicios operativos, debidamente identificados en el desarrollo de sus misiones.