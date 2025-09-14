Transportes restablece el servicio de Media Distancia Huelva-Zafra a partir de este lunes

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Renfe, restablece a partir de este lunes, 15 de septiembre, el servicio de Media Distancia Huelva-Zafra, después de que Adif haya concluido el grueso de las obras de renovación de esta línea de ancho convencional que conecta las provincias de Huelva y Badajoz cuya inversión supera los 250 millones de euros.

Los billetes están disponibles desde el pasado miércoles en los canales de venta habituales de Renfe. Entre Huelva y Jabugo circularán dos trenes de lunes a jueves, tres los viernes y sábados y cuatro los domingos. Por su parte, entre Huelva y Zafra circularán dos frecuencias, una por sentido, los viernes, sábados y domingos.

Esta programación se adapta a la rutina de movilidad de los viajeros que se desplazan por motivos laborales o académicos, y permitirán a los usuarios de la sierra realizar gestiones en la capital onubense de lunes a viernes, con un tren con salida de Jabugo a las 06,15 horas y llegada a Huelva a las 07,51 horas. En sentido inverso, para el regreso circulará un servicio con salida de la capital onubense a las 15,15 horas. Ambos trenes tendrán paradas intermedias en Almonaster la Real, Cortegana, Valdelamusa, El Tamujoso, Calañas, Los Milanos, El Corbujón, Belmonte y Gilbraléon.

Los viernes, sábados y domingos circularán dos trenes, uno por sentido, entre Huelva y Zafra. Con origen Huelva tendrá salida a las 15,15 horas los viernes y a las 10,45 horas los sábados y domingos. Desde la localidad zafrense, tendrá salida los viernes a las 19,00 horas y a las 16,30 horas los sábados y domingos, "facilitando la movilidad por motivos de ocio en fines de semana desde Huelva hacia las localidades atendidas por el servicio ferroviario".

Renfe ha programado estos horarios tras un análisis "exhaustivo" de "la demanda real" de transporte y de los datos de movilidad registrados en esta relación. Asimismo, en el diseño de la oferta Huelva-Jabugo se han tomado en cuenta las aportaciones de los usuarios puestas en común durante el primer Foro de Clientes desarrollado en Huelva el pasado mes de abril.

REDUCCIÓN DEL VIAJE EN 18 MINUTOS

Con estas actuaciones de modernización de la infraestructura, el tiempo de viaje medio entre Huelva y Jabugo será de una hora y 36 minutos, por lo que se reducirá "en torno a 18 minutos" respecto a la duración anterior a las obras, "mejorando así la eficiencia de este servicio ferroviario al equipararse a los tiempos de viaje de los desplazamientos realizados en vehículo privado". El tiempo medio de viaje de la relación entre la capital onubense y Zafra será de dos horas 52 minutos, lo que supone "25 minutos menos de la duración anterior a las obras".

TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE ADIF

El servicio se restablece tras concluir Adif el grueso de las obras de renovación de la línea de ancho convencional Zafra-Huelva --180 kilómetros de longitud--, con varios tipos de actuaciones para "incrementar la fiabilidad y regularidad" en las circulaciones de esta línea que conecta las provincias de Huelva y Badajoz.

En concreto, Adif ya ha finalizado todos los trabajos de renovación que eran incompatibles con el mantenimiento del tráfico ferroviario y que exigían el levante de las vías entre otras operaciones. En paralelo, siguen en marcha los trabajos de supresión del bloqueo telefónico e implantación de un moderno sistema de señalización y control de la circulación y del sistema de radiotelefonía GSMR. Las inversiones movilizadas, que incluyen la supresión del bloqueo telefónico, superan los 250 millones de euros.

El primer grupo de trabajos se ha centrado en la reparación y refuerzo estructural de cinco puentes --Río Ardila, Río Múrtigas, Galapera, Tallisca I y Tallisca II--. Las obras han consistido en la limpieza y reparación de los paramentos y la ejecución de nuevos tableros de hormigón de refuerzo impermeabilizados. Esta actividad ha requerido el desmontaje de la vía. Además, en cuatro de los puentes se ha reforzado la cimentación.

RENOVACIÓN INTEGRAL

Esta tipología de obras se ha dividido en diversos tramos que suman unos 90,5 kilómetros. Como actuaciones principales y comunes a todos ellos destacan la renovación en vía general con balasto, carril de 60 kg/ml y traviesa de hormigón, así como la mejora de la red de drenaje longitudinal y transversal.

De norte a sur, el primero discurre entre la estación de Jabugo-Galaroza (PK 87) y el PK 96/430, un tramo en el que se ha ejecutado la renovación integral de la vía a lo largo de unos 9 km. En este tramo además se han sustituido los aparatos de vía en la estación de Jabugo, se ha realizado la protección de taludes en desmontes y terraplenes para evitar desprendimientos, además de la mejora del drenaje y la reparación y refuerzo de túneles y del paso inferior sobre la carretera HV-1111.

El segundo tramo se extiende a lo largo de 33 km entre el PK 96/430 y la estación de Calañas. En este tramo se ha realizado la renovación integral de vía, se ha modificado la playa de vías de la estación de Valdelamusa sustituyendo los aparatos de vía y se ha llevado a cabo la demolición de su andén central. También se está acometiendo la mejora de la infraestructura mediante protección de taludes de desmontes y terraplenes, mejora del drenaje y actuaciones de reparación y refuerzo en túneles y estructuras.

A continuación, en el tramo Calañas-Peguerillas, se ha realizado la renovación integral de la vía general en 41 km de longitud y de las vías de apartado de las estaciones de Calañas y Gibraleón. En estas estaciones, también se han sustituido los aparatos de vía con traviesas de madera actuales, por desvíos con traviesas de hormigón. Del mismo modo, también se ha mejorado la red de drenaje, se han protegido los taludes de desmontes y terraplenes y se ha acometido la reparación de cinco pasos inferiores.

El último tramo es el comprendido entre Peguerillas y Huelva Cargas, que discurre entre los PP.KK. 170/556 y 177/887 a lo largo de unos 7 kilómetros. Además de la renovación de vía se ha realizado la mejora del drenaje y la reparación de los pasos inferiores existentes.

Adicionalmente a estos cuatro proyectos que abarcan todo el trazado entre Zafra y Huelva, se han realizado actuaciones de renovación de vía en diversos puntos situados entre Valdelamusa y Huelva, concretamente en tres tramos entre los PK. 158 y 170, en una longitud total de unos 8 km.

Con todo este conjunto de actuaciones "se consigue la supresión de catorce limitaciones de velocidad actualmente implantadas en la línea, con la mejora consecuente de los tiempos de viaje", señala el Ministerio.

En el ámbito de la mejora tecnológica de los sistemas de control de circulación, señalización y telecomunicaciones se acometen las obras para la supresión del bloqueo telefónico y su sustitución por un Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única (BLAU), que funcionará con Control de Tráfico Centralizado (CTC) y será telemandado desde el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de Sevilla. Para ello se sustituyen los actuales enclavamientos mecánicos por electrónicos de última tecnología.

La renovación integral de la línea Zafra-Huelva supone una inversión movilizada superior a los 250 millones de euros y contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Concretamente, las obras de renovación de los tramos Jabugo-96/430, 96/430-Calañas y Calañas-Peguerillas, así como la implantación del GSM-R en las líneas Zafra-Huelva Mercancías y Zafra-Llano de la Granja cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.