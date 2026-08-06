Treinta efectivos por tierra trabajan de madrugada con fuerte viento en el incendio de Lucena del Puerto (Huelva)

Incendio declarado este miércoles en el paraje Santa Catalina de Lucena del Puerto. - PLAN INFOCA

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Una treintena de efectivos del Plan Infoca ha trabajado durante la madrugada de este jueves 6 de agosto contra el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles, 5 de agosto, en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), que afecta a una superficie de pinar y matorral.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el dispositivo compuesto por 27 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente con tres vehículos autobomba y un buldócer ha desarrollado un "intenso trabajo de madrugada marcado por el fuerte viento en la zona".

Durante la jornada del miércoles se desplegaron en la zona hasta 65 efectivos por tierra con cinco vehículos autobomba y un buldócer y hasta siete medios aéreos, dos helicópteros --uno semipesado y uno pesado--, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Durante la tarde el miércoles, el incendio levantó una gran columna de humo visible desde diferentes puntos de la comarca del Condado, e incluso desde Huelva capital, debido al viento de 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora de componente suroeste.

Ello provocó que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) alertase a la población de Lucena del Puerto, Rociana del Condado y Almonte (Huelva) de la posible llegada al entorno de los tres municipios de humo procedente del incendio y recomendase cerrar bien puertas y ventanas para evitar que el humo entre en la vivienda, así como cuidar especialmente a niños, personas mayores y de personas enfermas o con patologías respiratorias para reducir la exposición al humo.

QUINTO INCENDIO EN 15 DÍAS

Se trata del quinto fuego por la misma zona en apenas 15 días y el segundo en menos de 24 horas, ya que este miércoles por la mañana quedó extinguido otro que comenzó en la tarde del martes.

Desde el pasado 21 de julio se han producido cinco incendios en el término municipal de este pueblo del Condado de Huelva y el de este miércoles es el segundo esta semana --ocho en total desde el mes de febrero--. Asimismo, el 28 de julio, se produjo otro en el paraje Los Vuelos y se trató también del segundo fuego registrado en apenas 24 horas y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana.

En la mañana de este miércoles se daba por extinguido el incendio del paraje Arroyo Pasadera de Lucena del Puerto, que se declaró a las 20.00 horas del martes y quedó controlado a las 23.14 horas. El Infoca desplazó hasta la zona un vehículo autobomba, diez bomberos forestales, un agente medioambiental, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

El alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, señaló este martes sus sospechas sobre que los incendios que se han producido en las últimas semanas en su municipio han sido "intencionados" ya que, apuntó, "suelen ser siempre en el mismo paraje y más o menos a la misma hora".