Tres detenidos en Huelva de una red que cobraba 5.000 euros a migrantes irregulares por falsos contratos de trabajo - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Huelva ha detenido a tres personas acusadas de integrar un entramado criminal dedicada a la venta de contratos falsos a ciudadanos de terceros países en situación irregular a los que cobraban hasta 5.000 euros para poder regularizar su situación.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la denominada operación 'Silver' ha sido desarrollada conjuntamente con la Tesorería General de la Seguridad Social de Huelva y se inició al detectar en febrero de 2022 la realización de trámites mediante la entrega de documentación supuestamente falsa.

La investigación con la localización de 45 víctimas, a quienes los detenidos, aprovechando su estado de necesidad y vulnerabilidad como ciudadanos extranjeros irregulares, les vendían contratos de trabajos simulados, por cantidades que oscilaban entre los 4.500 y 5.000 euros, para así iniciar los trámites para conseguir su regularización administrativa.

Según la Policía, la red criminal contaba con compatriotas de las víctimas que actuaban como "conseguidores" ofreciendo los contratos falsos a cambio de los mencionados pagos y que fueron identificados y localizados hasta su detención en Cáceres.

EL CABECILLA ESTABA RECLAMADO POR JUZGADOS DE SEVILLA

El principal sospechoso, con requisitorias judiciales tanto de la Audiencia Provincial como de otros juzgados de Sevilla, fue detectado el pasado mes de octubre gracias a un dispositivo policial continuo de control que presentó especial "dificultad" porque utilizaba pelucas y documentación falsa al detectar la presencia policial.

De hecho, el día de su detención llevaba un permiso de conducir falso y el vehículo lo había conseguido mediante una compra simulada, ya que ni el comprador ni el vendedor que figuraban tenían constancia de ello. La investigación ha acreditado que este detenido había sido gestor anteriormente y aprovechó la cartera de clientes que tenía para cometer también otros delitos de estafa, de las que obtenía una gran cantidad de dinero.

Los tres detenidos pasaron a disposición judicial en los correspondientes Juzgados de Instrucción en funciones de guardia, decretando ingreso en prisión para el principal encausado por delitos de estafa, falsedad documental y por las requisitorias judiciales que le constaban.