Tres municipios de Huelva solicitarán al Gobierno la declaración de zona afectada por el incendio de Castillejos

Columna de humo provocada por el incendio que se originó este lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos - María José López - Europa Press

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los municipios afectados por el incendio declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos, que obligó a última hora de este martes a activar la situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales y a incorporar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), solicitarán al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada.

Así lo ha comunicado la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, este miércoles en un audio remitido a los medios de comunicación, en el que ha avanzado que van a elevar un escrito al Ministerio de Política Territorial para solicitar la declaración de toda el área del incendio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Con esta declaración, según ha argumentado la primera edil, se quiere "reforzar toda la ayuda y medios que necesiten todas las personas y empresas que de alguna forma han perdido todas sus hectáreas derivadas de la ampliación de este incendio".

Así, los ayuntamientos de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón serán los solicitantes de esta declaración.

En este sentido, la alcaldesa ha vuelto a enviar un mensaje de tranquilidad a todas las personas, ya que "durante la noche se ha seguido trabajando intensamente en las labores de control y prevención del incendio".

Además, ha destacado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya actúa en la zona, después de que alrededor de las 4,00 horas de este miércoles, "con un total de 50 efectivos y diez medios técnicos".

"Su llegada ha permitido reforzar significativamente los trabajos realizados durante toda la noche y avanzar de forma importante en el control y la prevención del incendio", ha abundado.