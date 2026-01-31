Turóbriga y el Dolmen de Soto (Huelva) alcanzan más de 7.400 visitas hasta noviembre de 2025

Archivo - Arucci Turobriga en Aroche (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE AROCHE - Archivo

HUELVA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los espacios culturales de la ciudad romana de Arucci Turóbriga, en Aroche, y el Dolmen de Soto, en Trigueros (Huelva), han registrado hasta el mes de noviembre de 2025 un total de 7.481 visitas entre ambos enclaves. Esto supone una reducción de visitas del 40,8% con respecto a 2024, cuando obtuvo 12.650 en las mismas fechas --lo que supuso, además, un considerable aumento con respecto al 2023, cuando recibieron 8.162 visitas--.

Así lo reflejan los datos publicados por la Junta de Andalucía, consultados por Europa Press, que indican que esta significativa reducción de visitas se debe a que el enclave arqueológico del Dolmen de Soto de Trigueros ha estado Cerrado al público desde el 24 de septiembre de 2024 y hasta diciembre de 2025, cuando reabrió sus puertas, por intervenciones de conservación. Por ello, desde entonces solo se contabilizad un dato por su apertura puntual en julio para la realización de una actividad, mientras que los de diciembre de 2025 aún no están disponibles.

De este modo, en concreto, Turóbiga ha contabilizado 7.273 visitas, lo que supone un incremento exponencial de visitas, ya que hasta noviembre de 2024 se produjeron 4.304. De otro lado, 208 corresponden al Dolmen de Soto que, sin embargo, hasta julio de 2024 --cuando se cerró al público por las intervenciones-- había recibido 6.757 visitas.

Los meses de más visitas a Turóbriga han sido mayo, con 1.101 visitas, seguido de abril, con 938, de marzo, con 925 y de octubre, con 921. Al respecto, los datos remarcan que hasta julio de 2025 tuvo un incremento de visitantes, en general, con respecto al mes con mayor dato de 2024, que fue marzo, con 587 visitas. Por contra, agosto fue el mes en el que menos personas acudieron a la ciudad romana de Aroche, que registró 242 visitas, seguido del mes de septiembre, con 438 visitas.

Con respecto a los datos del Dolmen de Soto hasta julio de 2024, el monumento superó las mil visitas en tres de los primeros siete meses del año, de forma que los meses con mayor número fueron los de mayo, con 1.179, marzo, con 1.144, y abril, con 1.011.

INTERVENCIÓN EN EL DOLMEN DE SOTO

La Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Huelva ha estado llevando a cabo actuaciones conservativas y de restauración en el monumento megalítico del Dolmen de Soto en Trigueros para solucionar problemas de conservación preventiva y recuperar la imagen del interior de la estructura megalítica conseguida tras su restauración en el año 2013.

Durante el segundo semestre de 2024, la Delegación Territorial encargó estudios y análisis no destructivos consistentes en una termografía infrarroja para la detección de áreas de infiltración y acúmulos de humedad, ensayos de caracterización de sales eflorecentes y el seguimiento a través de data-loggers de la evolución de los valores higrométricos. En base a los resultados obtenidos, se requirió la redacción de un proyecto de impermeabilización de la masa tumular del Dolmen de Soto.

Las obras correspondientes a este proyecto se iniciaron el 24 de septiembre y concluyeron el 10 de diciembre de ese año. Los trabajos consistieron en dotar a la masa tumular de una membrana de alta transpirabilidad (lámina USB Weld AS) que refuerza la impermeabilización del interior del dolmen.

Dando continuidad a los trabajos conservativos de 2024, la Delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte realizó un estudio, documentación fotográfica y análisis de los materiales pétreos y morteros para el diagnóstico de las patologías que presentaba el interior del Dolmen de Soto. El mismo ha servido de base para las actuaciones de restauración de los ortostatos del corredor y cámara del Dolmen de Soto que han estado realizando la empresa ARS NOVA Restauraciones de Bienes Culturales S.L., cuyos trabajos concluyeron el 28 de noviembre y ascendieron a casi 59.000 euros.

En total, las actuaciones llevadas a cabo en el monumento megalítico que han permitido su reapertura al público tras una inversión de algo más de 119.000 euros.

TURÓBRIGA

El enclave de Turóbriga es visitable desde 2004. Es el único yacimiento de esta tipología abierto al público en la provincia de Huelva. Está gestionado directamente por el Ayuntamiento de Aroche, quien dirige la protección, conservación y socialización.

Además de las visitas en abierto, se organizan visitas para grupos o visitas especializadas, se reciben fam trip de empresas especializadas y se colabora en eventos como las Jornadas Europeas de Patrimonio. Por otro lado, el enclave acoge cada mes de julio el Festival de Diana, unas jornadas de cultura clásica con teatro, talleres, degustaciones de productos romanos y recreaciones históricas con gran rigurosidad.

Esto ha motivado la creación de un grupo municipal de recreación histórica, bajo el nombre de Baebia Crinita, con más de un centenar de arochenos que ensayan durante meses para recrear la vida cotidiana de esta ciudad en el siglo I-II d.C.

DOLMEN DE SOTO El Dolmen de Soto, ubicado en la finca 'La Lobita' en término municipal de Trigueros, es una de las mayores construcciones megalíticas de Europa Occidental, y es el monumento prehistórico más importante de la provincia, uno de los de mayor tamaño de Andalucía y de los más impactantes ejemplos del neolítico en el sur de la península.

Datado entre el 3000 y 2500 a.c., el Dolmen de Soto es un monumento megalítico funerario de corredor de la Edad de Cobre. Además, forma parte de las construcciones dolménicas del occidente europeo y puede ser clasificado dentro del tipo de corredor y cámara en "V". Se halla cubierto por un túmulo y tenía un anillo perimetral de piedra que lo delimitaba.

Su estructura está conformada por una serie de dólmenes sucesivos formados por pilares como soportes verticales y losas de cubierta, todos ellos de arenisca y pizarra, y también de caliza y conglomerado de la zona, aunque de algunas de ellas la cantera más cercana se halla a unos 40 kilómetros de distancia, como en Tejada (Paterna-Escacena del Campo) y son de grandes proporciones y peso.

La propiedad del Dolmen de Soto es pública, dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que lo adquirió en 1987. Declarado Monumento Nacional en 1931.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)