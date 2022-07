UGT y CCOO Huelva exigen un convenio colectivo del campo "que recoja la reforma laboral y el SMI"

HUELVA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO Y FICA UGT Huelva han exigido este viernes un convenio colectivo del campo "que recoja la reforma laboral y el Salario Mínimo Interprofesional" y ha lamentado la "irresponsabilidad de Asaja" ante la "paralización de la negociación del convenio", que "tras más de un año de negociaciones no avanza, afectando a unos 70.000 trabajadores en la provincia", han indicado los sindicatos en una nota de prensa.

Según ha manifestado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO Huelva, Juan Díaz, esta situación "se ha convertido en una tomadura de pelo por parte de la patronal que una vez más ha evitado sentarse a negociar".

En este sentido Díaz ha subrayado que "ante esa desidia desde los sindicatos nos vemos abocado a denunciar públicamente una actitud que está afectando perdida de perjuicios de los trabajadores en sus condiciones laborales, así como en la aplicación de Salario Mínimo Interprofesional, que más allá de la negociación es de obligado cumplimiento".

Por su parte, la responsable del sector agroalimentario de la Federación de Industria de CCOO Andalucía, Mónica Vega, ha señalado que lo sindicatos piden a la patronal "que en el sector agrario de Huelva se cumpla la ley con un convenio colectivo en el que se recoja la reforma laboral, y el Salario Mínimo Interprofesional que es 51,12 euros y que se quite del convenio colectivo vigente que los trabajadores tengan que pagar los EPI, porque es una práctica totalmente ilegal, los trabajadores no tienen que pagar sus medios de protección".

Asimismo, Vega ha resaltado que "la actitud de Asaja está desvirtuando el campo Andaluz" y ha hablando de la situación resaltando aspectos como que las "empresas solo cumplen los requisitos que se le imponen desde el exterior, para la venta de sus productos, pero no lo hacen con las condiciones laborales de sus trabajadores".

La responsable sindical también ha puesto de manifiesto "la estrecha relación entre los asentamientos y la ubicación de estos con las fincas agrícolas" algo "que tendría que hacerse mirar porque es una responsabilidad de la sociedad y de mucha más gente".

En cuanto a las ayuda que perciben los agricultores onubenses de la PAC, Mónica Vega ha puntualizado que "en Huelva hay 5.972 perceptores de los anticipos de ayuda directas, lo que supone 26 millones y medio de euros" y ha matizado que "los empresarios pagan el 90 por ciento de los salarios con de ayudas de la PAC".

"Pese a todo lo que estamos viendo en el campo onubense nos seguimos sentando ante una patronal rancia que sigue argumentando que con la subida del SMI los costes les han subido un 33 por ciento en los últimos años y que no encuentran mano de obra", ha dicho antes de añadir que desde CCOO requieren a la patronal "respeto al campo onubense no solo a trabajadores, sino a todo lo que se está visualizando en el mundo, donde nos ven como incumplidores explotadores y personas que no cumplimos la legislación vigente un respeto a la ciudadanía y a los trabajadores de campo".

En la mismos términos, el secretario general de la FICA UGT Huelva, Luciano Gómez ha lamentado que "desde la patronal Asaja se está viendo una y otra vez que se falta el respeto a las trabajadoras y trabajadores del sector agrario onubense".

Asimismo, ha asegurado que "la pachorra con la que se toman siempre la negociación del Convenio hace que se ahorren mucho dinero de los atrasos, pues prácticamente, y como consecuencia de la alta precariedad, nadie osa en reclamar los atrasos".

"En este caso, tenemos que mostrar nuestro rechazo a la suspensión de una reunión crucial, que establecimos para ayer, día 21, ya que, para la misma, se habían comprometido a traer una respuesta a la última y definitiva propuesta de la parte sindical, para la firma del nuevo Convenio", ha expresado el responsable de FICA UGT Huelva.

PROPUESTAS SINDICALES

Gómez ha explicado que la propuesta de los sindicatos es aplicar el SMI, por valor de 51,09 €/día y mantener el mismo texto del Convenio Colectivo, adaptando aquellos artículos relativos a la Contratación y la Prevención de Riesgos, a lo que establece la Reforma Laboral y la Ley de Prevención.

Asimismo, ha resaltado "la postura inmovilista que desde el principio han mantenido la patronal ha sido la de recortar los pocos derechos que tiene el convenio más bajo de Europa", toda vez que ha explicado que la propuesta de Asaja ha sido la de "no aplicar el SMI; aumentar la jornada; recortar el tiempo de bocadillo con cargo a la empresa; recortar el precio de la hora extra; recortar el pago de los kilómetros y cobrar por los alojamientos".

"Y todos estos planteamientos se han hecho basados en dos argumentos que para nosotros son una provocación en toda regla. El primer argumento ha sido, al contrario de lo que sucede en otras provincias andaluzas u otros territorios de nuestro país, querer hacer que los trabajadores del sector agrario onubense paguen con recortes lo que les ha supuesto el incremento del SMI decidido por el Gobierno en estos años".

Asimismo, ha mostrado su "sorpresa" ante "el segundo argumento" ya que "en la propia mesa de negociación la patronal reconoce, sin ningún complejo, que bastantes empresarios no están cumpliendo el Convenio Colectivo en ninguno de esos artículos, y que por eso plantean esos recortes, toda vez que se trata de adecuar el Convenio a la realidad de lo que se viene haciendo, para dar seguridad jurídica a los empresarios, pues después vienen las inspecciones".

Por ello, desde UGT-FICA exigen a la patronal "un cambio de actitud", y "el mismo talante que tienen otros representantes patronales de otros territorios, y se sienten a negociar con buena fe y en la próxima reunión del 1 de septiembre vengan con una respuesta adecuada a la propuesta razonable que hemos hecho desde la plataforma sindical, ambos sindicatos".

Así la cosas, ha apuntado que "en caso contrario, entenderemos que la patronal no busca el acuerdo, e iniciaremos una ronda de consultas, mediante un calendario de Asambleas en todos los municipios con relevancia agrícola, para acordar con las trabajadoras y trabajadores las medidas de presión más eficaces en todo momento, sin descartar la huelga general en todo el sector agrario onubense".

En la misma línea se ha expresado el responsable del sector agroalimentario de la FICA UGT Andalucía, Emilio Terrón, quien ha tachado la situación de "inadmisible" y considera que "falta de respeto a los hombres y mujeres que día a día trabajan en el campo onubense".

"Desde este sindicato no vamos a permitir ni un día más que no se les abonen a los trabajadores el salario mínimo interprofesional en una gran parte de las empresas del sector es decir la cantidad diaria de 51,10 euros, al igual que otros conceptos como desplazamientos y demás", ha manifestado.

Terrón ha explicado que "en la provincia de Huelva de forma normal se vienen declarando en el cómputo del año la cantidad de once millones de jornadas, siendo en Andalucía una cantidad de 41 millones de jornadas, por lo que según los datos que tenemos se están dejando de pagar solo en salarios en torno a 55 millones de euros solo en salarios, sin tener en cuenta otros conceptos".

Desde CCOO Huelva UGT FICA hacen un "llamamiento" a la patronal, "para que recapacite y de forma urgente y le demos una solución al convenio adaptándolo a la legislación vigente, o de lo contrario vamos a tener un otoño caliente con relación a las movilizaciones".