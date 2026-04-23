La UHU y Aguas de Huelva premian el talento joven que impulsará la transformación social y sostenible

Acto de entrega de los Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) de la Cátedra de Innovación Social Aguas de Huelva de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) el acto de entrega de los Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) de la Cátedra de Innovación Social Aguas de Huelva de la Universidad de Huelva, consolidando su papel como espacio de generación de conocimiento y motor de conexión entre el ámbito académico, institucional y empresarial.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el evento, celebrado en el Aula de Grados de la ETSI, ha reunido a representantes del ámbito universitario, institucional y del tejido productivo en una jornada que pone de manifiesto la importancia de la colaboración público-privada para dar respuesta a los desafíos sociales, ambientales y tecnológicos actuales.

La directora de la Cátedra, Rosa Giles, ha inaugurado el acto, dando paso a las intervenciones de la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la UHU, María Reyes Sánchez; el director de la ETSI, Salvador Pérez; el director gerente de Aguas de Huelva, Pedro Peña; y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, encargada de clausurar la bienvenida institucional.

Durante su intervención, la vicerrectora ha subrayado que la cátedra se ha consolidado como un referente en innovación social dentro de la universidad. "La relación con Aguas de Huelva es muy fluida y nos permite trasladar el conocimiento que generamos en las aulas a la sociedad y al tejido productivo", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que las cátedras universitarias representan "una excelente oportunidad para generar sinergias y facilitar el acceso de las entidades al talento universitario", poniendo en valor el papel del alumnado. "Los premiados son solo una muestra del gran potencial que existe en la Universidad de Huelva", ha añadido.

Por su parte, durante su declaración a los medios de comunicación, la directora de Sostenibilidad, Innovación y Sistemas de Aguas de Huelva, Natividad Moya, ha incidido en el objetivo de esta iniciativa, que es "premiar el talento del alumnado y aprender también de sus propuestas, generando soluciones alineadas con nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa que contribuyan al bienestar de la ciudad".

En este sentido, ha destacado la "importancia" de "seguir fortaleciendo la colaboración entre empresa y universidad para avanzar en innovación social". Uno de los momentos "más destacados" del acto ha sido la intervención de los estudiantes premiados, quienes han presentado sus trabajos y líneas de investigación.

Entre ellos, Daniel Hernández Ortuño, galardonado con el primer premio en TFM en la línea de Innovación Social por su proyecto "Termómetro Social: Propuesta de herramienta para medir la vulnerabilidad energética en los hogares". Su investigación propone una herramienta dirigida a profesionales del trabajo social que permite evaluar esta problemática a través de visitas domiciliarias.

El autor ha explicado que su trabajo surge de la necesidad de dotar a los trabajadores sociales de instrumentos específicos para medir la vulnerabilidad energética, concluyendo que su propuesta puede mejorar significativamente la atención a las personas en esta situación. Actualmente, el proyecto continúa desarrollándose en el marco de su tesis doctoral, con el objetivo de ampliar su alcance e implantación en servicios sociales a nivel local y nacional.

El acto ha servido también para evidenciar el impacto directo de la investigación universitaria en la vida cotidiana de la ciudadanía, demostrando cómo el conocimiento generado en las aulas puede traducirse en herramientas prácticas y soluciones reales a problemas sociales.

En este contexto, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado el papel de la Universidad de Huelva como pilar fundamental en el desarrollo de la ciudad. "Es una satisfacción venir a la universidad, una institución viva que, al igual que el Ayuntamiento, trabaja de manera constante por el progreso de Huelva", ha afirmado.

Miranda ha puesto en valor la investigación como "una gran fuente de crecimiento" y ha vinculado el talento universitario con el proceso de transformación que vive la ciudad, impulsado por sectores estratégicos como el turismo, el hidrógeno verde, el metanol verde o la economía circular.

Asimismo, ha insistido en la "necesidad" de retener el talento joven. "No podemos permitir que ningún talento se vaya de Huelva. Estamos trabajando para que nuestros jóvenes puedan formarse y desarrollar su futuro aquí".

Durante la jornada se ha procedido a la lectura del fallo del jurado y a la entrega de premios, estructurados en dos líneas: Innovación Social e Innovación Operativa y Medioambiental.

En la línea de Innovación Social en TFG, el primer premio ha sido para Daniel Dorado Martínez por su trabajo 'Predicción y explicación del éxito en proyectos de crowdfunding mediante modelos de lenguaje y métodos de interpretabilidad', y el segundo premio para Aurora García Magro por 'Diseño de un programa de intervención psicosocial para el aumento de la conducta prosocial en menores'.

En Innovación Operativa y Medio Ambiente en TFG, el primer premio ha recaído en Lydia Núñez Conde por 'Estabilidad de los sedimentos de la cuenca del río Odiel ante un futuro plan de restauración: implicaciones mineralógicas y ambientales', y el segundo en Pablo Cordero Escalera por 'Membranas nanoestructuradas para la mejora de la calidad del agua'.

En cuanto a los TFM, en la línea de Innovación Social, el primer premio ha sido para Daniel Hernández Ortuño y el segundo para Clara Monteagudo Benítez por su trabajo 'El tránsito entre etapas educativas: el paso de Infantil a Primaria desde las perspectivas del alumnado, profesorado y familias'.

Por último, en la línea de Innovación Operativa y Medio Ambiente en TFM, el primer premio ha sido concedido a Manuela Palanco Mora por 'Análisis de los cambios producidos en la Laguna de las Madres (Huelva) mediante teledetección: una propuesta para su conservación', y el segundo a José María Sánchez Díaz por 'Estudio del rendimiento de sensores de PM de bajo coste y calidad del aire'.