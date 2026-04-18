La UHU convierte el 8M en un proyecto común y multiplica el impacto de sus políticas de igualdad

La vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha cerrado el mes de marzo con un balance "positivo" en materia de igualdad, consolidando un modelo de trabajo coordinado que ha permitido reforzar el alcance, la visibilidad y el impacto de las actividades en torno al Día Internacional de la Mujer.

Así lo ha destacado la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, quien ha subrayado el importante avance institucional logrado gracias a la labor de la Unidad de Igualdad y Atención a la Diversidad.

Segúnha recogido la institución académica en una nota, uno de los principales hitos de este año ha sido la capacidad de aunar y coordinar todas las iniciativas bajo una misma imagen corporativa, superando la dispersión de ediciones anteriores. "Cuando se transmite un mensaje de manera cohesionada, coordinada y con una identidad común, llega a más personas. Es un avance claro", ha señalado la vicerrectora.

A su juicio, este enfoque ha permitido proyectar una programación "más sólida y reconocible", fortaleciendo el compromiso de la Universidad de Huelva con la igualdad.

El trabajo conjunto ha implicado a numerosos centros y estructuras universitarias, como el Máster de Género, que este año celebra su 20 aniversario, la Cátedra Clara Campoamor, así como las facultades de Trabajo Social, Educación y Humanidades, el Servicio de Deportes y la Unidad de Cultura Científica, entre otros. Esta amplia red de colaboración ha hecho posible una oferta diversa de actividades, pensada tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad en general.

En cuanto a la participación, Myriam Martín ha destacado la buena acogida de las propuestas, con iniciativas dirigidas a todos los colectivos: alumnado, Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y Personal Docente e Investigador (PDI).

Entre ellas, han tenido especial relevancia las acciones formativas específicas y actividades académicas como mesas de debate y encuentros. En este sentido, ha sobresalido la mesa sobre mujer e interseccionalidad, en la que participaron investigadoras de la propia universidad.

Este espacio permitió visibilizar cómo las desigualdades de género se ven agravadas cuando se cruzan con otras realidades como la discapacidad, la migración o la pertenencia al colectivo LGTBIQ+.

"Estas intersecciones no solo suman dificultades, sino que en muchos casos las multiplican", ha explicado la vicerrectora, destacando el valor de incorporar estas perspectivas al análisis.

El programa, que se ha desarrollado a lo largo de todo el mes de marzo, también ha incluido actos simbólicos y reivindicativos, como la lectura del manifiesto institucional acompañado de una performance, así como la recuperación de la presencia activa de la Universidad de Huelva en la manifestación del 8 de marzo, con pancartas propias.

"Es importante que la universidad tenga su espacio, su voz y reafirme su compromiso con la igualdad, rompiendo techos de cristal y despegando suelos pegajosos", ha afirmado. Más allá de las actividades puntuales, la Universidad continúa avanzando en políticas estructurales.

Actualmente, se trabaja en la elaboración del III Plan de Igualdad, así como en la actualización de los protocolos frente al acoso por razón de sexo o identidad, con el objetivo de hacerlos más ágiles y eficaces, reforzando la atención y el acompañamiento a las víctimas.

Asimismo, la vicerrectora ha puesto en valor iniciativas como los bancos violetas, ya visibles en distintos espacios del campus. Estos elementos, dotados de códigos QR, permiten acceder de forma inmediata a información y recursos en materia de prevención y actuación ante situaciones de acoso, además de contribuir a la creación de espacios seguros dentro de la universidad.

"Son una herramienta de apoyo, pero también una llamada a la implicación colectiva, a estar atentos y disponibles para quien pueda necesitar ayuda", ha destacado. En este sentido, la Universidad de Huelva reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva, apostando por una estrategia integral que combina sensibilización, formación, acción institucional y acompañamiento, y que sitúa a la comunidad universitaria como agente clave en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.