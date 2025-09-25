La UHU (Huelva) acoge la Noche Europea de los Investigadores en el Boulevard del Campus de El Carmen

Imagen de la inauguración de la Noche Europea de los Investigadores en el Boulevard del Campus de El Carmen. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva se ha sumado a 'La Noche Europea de los Investigadores', una iniciativa internacional promovida por la Comisión Europea que convierte la ciencia en la gran protagonista y que "acerca el trabajo de los investigadores a la ciudadanía". Para la Universidad de Huelva es "una oportunidad única" de abrir sus puertas y "mostrar la riqueza y la diversidad" de la investigación que se desarrolla en sus centros, con un "impacto directo" en el progreso y en el desarrollo del territorio.

"La Noche Europea de los Investigadores es, sin duda, una gran fiesta de la ciencia y de la divulgación y, por eso, invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de esta jornada, en la que podrán conocer de cerca el talento, la creatividad y el compromiso de la Universidad de Huelva con su entorno", ha destacado la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, Reyes Sánchez, durante la presentación del evento esta mañana en la Sala Ágora del Campus de El Carmen.

Según ha detallado director de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), Alberto Palma, también presente en el acto, el evento se celebrará este viernes, 26 de septiembre en el bulevar del Campus de El Carmen en horario de 18,00 a 22,30 horas y en el mismo participarán más de 300 investigadores (175 mujeres, 126 mujeres), más 90 voluntarios. En esta edición habrá un total de 74 talleres que se van a desarrollar tanto en las carpas del bulevar del Campus del Carmen y como a lo largo de todo el campus, ha indicado la entidad en una nota.

Además, previamente al evento en sí, se han realizado una serie de actividades - denominadas pre-eventos- durante la semana previa como, por ejemplo, una visita guiada al Castillo de Niebla y otra visita por la ciudad de Huelva en torno a mujeres que tuvieron importancia en la ciudad. En cuanto a los talleres, que están abiertos a todo el campus, cabe destacar: actividades en la Facultad de Ciencias Experimentales (Museo Geológico y taller de minerales); la Facultad de Ciencias de Educación (Museo Pedagógico); el edificio Galileo Galilei (péndulo de Foucault) y el taller 'misión rescaté, que es un skate roome, entre otros.

Asimismo, se han programado actividades deportivas en las pistas cercanas a la carpa central organizadas por el Servicio de Deportes y por la Escuela Motoetsi. También se impartirá el taller 'navegando entre robots' en los exteriores de la ETSI. Durante la jornada estará presente el autobús del Centro de Prevención de Riesgos Laborales que desplegará cuatro actividades relacionadas con temas de prevención.

Finalmente, la Universidad ha señalado como novedad este año, una actividad en formato digital como el concurso TikTokea la noche, donde los alumnos graban un vídeo hablando sobre la noche de los investigadores e invitando a participar y lo suben a las redes.

Por su parte, el rector de la UHU, José Rodríguez, ha manifestado durante la presentación "lo que hacemos con esta actividad es sacar la ciencia a la calle, pero con la intención de que esa ciencia sea conocida por la ciudadanía, que la ciudadanía se empape de todo eso y sea consciente de que ella misma, nuestra sociedad actual, es una sociedad tecnológica y del conocimiento. No podemos olvidar que el conocimiento nos ha llevado a ser capaces de transformar la realidad y a ser lo que somos hoy".

Por ello, con esta cita "queremos destacar la importancia de la transferencia del conocimiento que se genera en la Universidad y su capacidad de transformar la sociedad, aportando soluciones innovadoras y nuevas oportunidades para el futuro", ha incidido.

En la misma línea, la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, Reyes Sánchez, ha afirmado que "los profesores de Universidad, además de formar a excelentes profesionales, también nos dedicamos a hacer investigación e innovación. Y también nos ocupamos de que esa investigación y esa innovación lleguen al tejido productivo y a la sociedad en general. En esa tercera misión de la Universidad es en la que se enmarca esta actividad". Además, se trata de una actividad que crece cada año. "Cada edición tenemos muchos más stands nuestros y de otras instituciones y de empresas de nuestro entorno y que requiere muchos recursos y mucho esfuerzo en la organización", ha subrayado la vicerrectora.

Este evento, organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), cuenta con el apoyo de muchos servicios de la Universidad como la Oficina de Transferencia del Conocimiento o con el Servicio de Infraestructuras, entre otros. Entre los patrocinadores externos destacan: la delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva; la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt); Ayuntamiento de Huelva; Diputación Provincial de Huelva; Consejo Social de la Universidad de Huelva; Ayuntamiento de Niebla; cátedras externas de la Universidad de Huelva; Asociación de Industrias Químicas y Básicas (Aiqbe); Aguas de Huelva; Asociación Española contra el Cáncer; Centro de Prevención Laborales de Huelva, y las empresas On City Resort y Ándevalo Aventuras.

A la presentación también han asistido científicos de la Universidad que estarán este viernes presentes en el evento que han explicado las investigaciones de interés social que están desarrollando en la actualidad y sus aportaciones a la sociedad onubense como Inmaculada Gómez Hurtado (taller 'Incluciencia: ¿te atreves a comunicar ciencia construyendo un recurso inclusivo?); María Victoria Galloso, (taller 'La ciencia de aprender a mirar: el paisaje lingüístico onubense); Francisco Macías Suárez (taller de Identificación de Minerales y Visita al Aula-Museo de Geología) y Sara Rúa Tirado (taller Attentia: Un proyecto sobre Agricultura Inteligente).

Asimismo, han estado presentes la teniente alcaldesa, Adela de Mora Muñoz; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva, Carlos Soriano García y la secretaria del Consejo Social, Susana Duque.