La UHU impulsa un proyecto de innovación social para fortalecer la cohesión comunitaria en el Distrito 3 de Huelva

Miembros del proyecto 'Rehabilitación relacional para la cohesión social: Red de espacios Comunitarios Vivos en barrios vulnerables de Huelva (Recovi)'. - UHU

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU), a través de la Cátedra Fundación Moeve, pondrá en marcha durante el año 2026 el proyecto 'Rehabilitación relacional para la cohesión social: Red de espacios Comunitarios Vivos en barrios vulnerables de Huelva (Recovi)', una iniciativa de innovación social que tiene como objetivo reforzar la cohesión comunitaria en el Distrito 3 de la capital onubense, integrado por las barriadas de La Navidad, Las Colonias, Santa Lucía, El Carmen y Marismas del Odiel.

El proyecto, coordinado por el investigador de la UHU Juan Diego Borrero, nace como respuesta a las desigualdades territoriales que persisten en determinadas zonas de la capital, donde se concentran situaciones de desempleo, precariedad habitacional, debilitamiento de los vínculos vecinales y escasez de espacios comunitarios activos, ha indicado la Onubense en una nota.

Estas circunstancias generan dinámicas de fragmentación social, aislamiento y dificultades para la convivencia, por lo que Recovi propone una intervención basada en el fortalecimiento de las relaciones sociales como elemento clave para mejorar el bienestar y favorecer un desarrollo urbano más inclusivo y sostenible.

Impulsado y financiado por la Cátedra Fundación Moeve de la Universidad de Huelva, el proyecto plantea una estrategia complementaria a las políticas sociales ya existentes, situando a la ciudadanía en el centro de los procesos de transformación de sus propios barrios.

Para ello, se apoya en el concepto de rehabilitación relacional, entendido como la activación de espacios que favorezcan el encuentro, la participación, la ayuda mutua y la convivencia entre vecinos y colectivos diversos, así como en la denominada artesanía institucional, un modelo de trabajo colaborativo que fomenta la cooperación entre administraciones públicas, Universidad, entidades sociales, centros educativos, servicios sanitarios, asociaciones vecinales y otros agentes del territorio.

Esta metodología permitirá construir soluciones compartidas desde el propio entorno comunitario, en consonancia con los objetivos y el espíritu del programa Eracis+, "promoviendo una gobernanza participativa y un mayor compromiso ciudadano con la mejora de los barrios".

Durante 2026, Recovi desarrollará diferentes actuaciones dirigidas a dinamizar la vida comunitaria del Distrito 3. Entre ellas figura la elaboración de un inventario de espacios infrautilizados o degradados susceptibles de convertirse en lugares de encuentro para la ciudadanía, el diseño participativo de propuestas para la creación de espacios comunitarios vivos y la puesta en marcha de experiencias piloto de rehabilitación relacional que permitan evaluar nuevas fórmulas de intervención social desde la proximidad.

El proyecto contempla además un plan de comunicación y difusión destinado a poner en valor la diversidad, el dinamismo y las experiencias positivas que se desarrollan en estos barrios, "contribuyendo a ofrecer una imagen más cercana a la realidad de sus vecinos y reforzando el sentimiento de pertenencia a la comunidad".