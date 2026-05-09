La UHU incorpora un importante ejemplar sobre Tarteso y reivindica la memoria científica de la provincia

La Universidad de Huelva en la recepción de un ejemplar original de `El verdadero Tarteso. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha vivido una jornada de especial significado cultural e histórico con la recepción de un ejemplar original de 'El verdadero Tartesó, obra publicada en 1926 por el investigador Anselmo Arenas López y considerada una referencia pionera en la defensa de la localización de esta cultura en el entorno onubense.

Según ha informado la UHU en una nota, el acto de donación, celebrado en la Sala de Fondo Antiguo de la Biblioteca Universitaria, reunió a representantes académicos, investigadores y familiares vinculados al legado del autor. El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha destacado durante su intervención el valor simbólico que poseen las bibliotecas como espacios de preservación de la identidad colectiva y del conocimiento histórico.

En este sentido, ha subrayado la importancia de conservar los libros y fondos documentales originales incluso en un contexto marcado por la digitalización y la inteligencia artificial. "Las bibliotecas tienen que seguir siendo depositarias de nuestra identidad y de nuestra memoria, porque recordar de dónde venimos también nos ayuda a construir el futuro", ha afirmado.

El rector ha incidido además en que las universidades deben avanzar hacia nuevos modelos tecnológicos sin perder el vínculo con las fuentes originales del conocimiento, defendiendo el papel de las bibliotecas como "lugares donde conviven innovación, pensamiento crítico y patrimonio documental".

Para Rodríguez, la conservación de este tipo de obras "no solo tiene un valor histórico, sino también académico y humano, ya que permite comprender cómo se construyó el pensamiento científico y cultural de generaciones anteriores y cómo esas investigaciones siguen influyendo en el presente". La obra donada reviste un especial interés para la investigación histórica de la provincia.

En ella, Anselmo Arenas López ha cuestionado las teorías tradicionales sobre la ubicación de Tarteso y defendió, a partir del análisis geográfico y bibliográfico de la época, la vinculación del antiguo enclave con el territorio onubense, especialmente con el entorno minero y el estuario de Huelva.

La vicerrectora de Política Lingüística, Biblioteca y Doctorado, Carmen Fonseca, ha agradecido la donación y puso en valor tanto el contenido de la obra como la figura de su autor. "Cuando alguien dona una obra con casi cien años de historia, también nos devuelve la voz y el legado de quien la escribió", ha señalado.

Fonseca ha recordado además que Anselmo Arenas ha desarrollado una intensa labor investigadora que no siempre recibió el reconocimiento merecido, pero cuya aportación continúa teniendo relevancia en la actualidad.

La donación ha sido realizada por Aurelio Montaño Justo, investigador y estudioso de la figura de Anselmo Arenas, quien explicó que llegó a contactar con los descendientes del autor tras años de investigación sobre Tarteso. Según ha relatado, la familia conservaba este ejemplar original, y ha decidido confiarlo a la Universidad de Huelva para garantizar su conservación y utilidad académica. "Es una satisfacción entregar este libro a la universidad de mi tierra", ha expresado emocionado.

Durante el acto también intervino el investigador Fernando González de Canales, quien ha contextualizado la importancia histórica de las tesis defendidas por Anselmo Arenas. Destacado que, pese a las limitaciones metodológicas de la época, el autor fue capaz de anticipar conclusiones que décadas después han encontrado respaldo en los hallazgos arqueológicos desarrollados en el subsuelo de la ciudad de Huelva.

"La arqueología parece haberle dado completamente la razón", ha afirmó.

Con esta incorporación, la Universidad de Huelva refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio bibliográfico y con la investigación sobre la identidad histórica y cultural de la provincia.