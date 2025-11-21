La Unidad Militar de Emergencias realiza ejercicios de adiestramiento en la provincia de Huelva la próxima semana

Archivo - Efectivos de la UME en un incendio en la provincia de Huelva en una imagen de archivo. - A. Pérez - Europa Press - Archivo

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), unidad especializada en intervención en grandes catástrofes naturales, realizarán ejercicios de adiestramiento en varias localidades de la provincia de Huelva durante la semana del 24 al 28 de noviembre, instruyéndose en emergencias multirriesgo.

Así, según ha indicado el Minsterio de Defensa en una nota, la UME sigue preparándose para cualquier emergencia en la que sea requerida tras "una agitada campaña estival" donde ha tenido "uno de los veranos con más intervenciones desde su creación hace ya 20 años".

En este caso, serán miembros del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias, con sede la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), quienes se desplazarán a diversas localidades onubenses que, por su localización u orografía, son "idóneas" para la práctica de los ejercicios que van a llevar a cabo.

Con estos ejercicios se pretende la resolución de "múltiples sucesos" provocados por un seísmo con consecuencias en la provincia de Huelva, que derivará en un supuesto maremoto, todo ello provocando daños en las costas onubenses, así como en infraestructuras de las poblaciones cercanas. Con una secuencia "lógica en este tipo de emergencias", se irán inyectando todas las incidencias "que harán trabajar conjuntamente a todos los intervinientes que participan en el ejercicio", ha señalado el Ministerio.

Ejercicios de mando y gestión de la emergencia desde el puesto de mando avanzado, rescates verticales, reconocimientos subacuáticos de infraestructuras, búsqueda y rescate en edificios afectados, apuntalamiento de Bienes de Interés Cultural (BIC) serán, entre otras, acciones que los efectivos participantes tendrán que realizar durante el simulacro planteado.

Desde la Unidad Militar de Emergencias han agradecido la "colaboración y comprensión" de las diversas instituciones autonómicas y locales que "facilitan la posibilidad" de que sus miembros se instruyan en localizaciones naturales, "así como a la ciudadanía" y han informado y advertido de que "se tratará todo de un simulacro".