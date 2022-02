Unidas Podemos agradece al secretario de Agenda 2030 posibles "soluciones" para una economía sostenible en Doñana

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) ha agradecido al secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, que se haya reunido este viernes con portavoces de los grupos parlamentarios a propósito de la proposición de ley defendida por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox en relación a los regadíos de la zona del Condado de Huelva, y les haya presentado, frente a esa iniciativa, posibles "soluciones en lo tangible" que permitirían el "objetivo" de "conciliar" la actividad económica de agricultores "con la tranquilidad" de "seguir disfrutando" de una "Reserva de la Biosfera" como el espacio natural de Doñana "por muchos años".

Así lo ha puesto de relieve la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, en una rueda de prensa en el Parlamento junto a la diputada en el Congreso Isabel Franco tras reunirse con Enrique Santiago a propósito de dicha proposición de ley a cuya tramitación en la Cámara andaluza se dio luz verde la pasada semana en el Pleno con los apoyos de PP-A, Cs y Vox.

A propósito de la abstención del PSOE-A en la votación en el Pleno para la toma en consideración de esta iniciativa, la diputada de Unidas Podemos en el Congreso por Sevilla, Isabel Franco, ha argumentado que "solamente Unidas Podemos quedamos para defender a Huelva, a Doñana, a su ciudadanía" tras describir "la coalición de PP, Cs y Vox" en la elaboración de la proposición de ley para propiciar la conversión de suelos calificados como forestales en suelos agrícolas regables al norte de la Corona Forestal de Doñana y apuntar que "el PSOE se ha coaligado con esa postura".

Franco ha sostenido que en la reunión con el secretario de Estado "hemos analizado el momento de sequía muy grave" en el Parque Nacional de Doñana para indicar que, como está analizando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "el acuífero de Doñana se ha declarado sobreexplotado", y argumentar que con esa situación "se pone claramente en peligro a Doñana, pero también a los regantes, a los agricultores de frutos rojos y a su imagen internacional".

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso ha considerado la iniciativa parlamentaria de PP, Cs y Vox, de la que ha precisado que "es claramente del Gobierno" de la Junta, como "un gran engaño" hacia los agricultores, por cuanto "no van a conseguir agua porque no hay agua".

Franco ha anunciado que "vamos a trabajar en la restauración hídrica del caudal del acuífero principal, del Guadiamar, para que vuelva a surtir, para empezar a hacer esta recuperación natural" de Doñana, y de esta manera ha estimado "poder defender a Doñana y agricultores de Doñana y del Condado de Huelva".

EL PERTE AGROALIMENTARIO COMO SOLUCIÓN ALTERNATIVA

Por su parte, la parlamentaria Inmaculada Nieto ha agradecido al secretario de Estado que "traiga en lo tangible soluciones que efectivamente llevarían al objetivo" que podrían tener los grupos que han presentado esta iniciativa si es que lo han hecho "en el ánimo de generar una compatibilidad de la actividad económica del entorno de Doñana con la viabilidad futura de la Reserva", ha apostillado.

La portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento andaluz ha incidido en que el objetivo que podrían tener PP, Cs y Vox con su iniciativa "no es viable por la vía que han elegido, que tiene formidables problemas medioambientales, también legales", y por eso ha celebrado que el secretario de Estado aporte "soluciones que efectivamente llevarían a ese objetivo, y que sí podrían conciliar esa actividad económica con la tranquilidad de que vamos a seguir disfrutando de esta Reserva de la Biosfera por muchos años".

En concreto, Inmaculada Nieto ha puesto de relieve que, "en el marco de los fondos europeos, el Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030 tiene un volumen de recursos suficientes como para aportar un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) agroalimentario importante que, éste sí, permitiría conciliar la aspiración totalmente legítima de que en el entorno de Doñana haya una actividad económica y productiva que genere empleo, con la sostenibilidad medioambiental".

"Le agradecemos mucho el secretario de Estado que nos haya planteado esa posibilidad, que nos parece muy interesante", ha expresado Inmaculada Nieto antes de apostillar que, "si el objetivo y el ánimo de los grupos que han planteado" dicha proposición de ley "es garantizar ese empleo y esa sostenibilidad, y la conciliación de todo ello, entendemos que acogerán en positivo este Perte agroalimentario, del que el secretario de Estado ha traído algunos pormenores".

A preguntas de los periodistas, la portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento ha insistido en señalar que la referida proposición de ley "es incompatible con la legalidad, con la distribución de competencias, con el Plan de la Fresa, con la ejecución de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "con la calificación de Reserva de la Biosfera" por parte de la Unesco, y "también es incompatible con la viabilidad futura económica y de creación de empleo de la Corona Norte de Huelva, porque, cuando no haya agua, aparte de matar Doñana, no se podrá vivir del campo, se tenga la explotación legal o no".

Frente a ello, la propuesta del Gobierno a través de Enrique Santiago, "sí permitiría poner sobre la mesa una alternativa económica viable que haga que sí haya futuro y prosperidad y empleo en la zona, y se proteja la biodiversidad y la riqueza patrimonial medioambiental que atesora Doñana", según ha incidido Inmaculada Nieto, quien por ello ha apuntado que "lo deseable" sería que los grupos proponentes retirasen su iniciativa parlamentaria.

De igual modo, ha señalado que el secretario de Estado "tiene solicitaba una reunión con la Comunidad de Regantes del Condado de Huelva y "total disponibilidad" para mantener ese encuentro para "intercambiar impresiones con los interlocutores expresamente del sector agrario", pero "ha habido cierta dificultad para localizarles" por ahora.

POR LA "DIGNIFICACIÓN" DE CONDICIONES DE VIDA DE TEMPOREROS

Por otro lado, Inmaculada Nieto ha explicado que en este encuentro con Enrique Santiago también se han abordado las "inaceptables condiciones de vida de las personas temporeras que trabajan en las distintas campañas agrarias" de Andalucía, sobre todo en las provincias de Huelva y Almería, según ha especificado.

Al respecto, ha valorado que el Ministerio que dirige Ione Belarra "va a poner recursos a disposición de dignificar el alojamiento de las personas temporeras que acometen la recogida del fruto y las campañas agrarias que se desarrollan en Andalucía".

Así, "se va a acometer con urgencia la movilización de recursos que permita la superación de ese problema tan grave, especialmente en Huelva y en Almería", según ha celebrado Inmaculada Nieto, quien ha expuesto que "el Ministerio tiene vocación de poner recursos para superar ese estado de cosas tan lamentables en toda Andalucía".