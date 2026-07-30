Universidad de Granada completa el primer mes de la tercera campaña de exhumaciones en Huelva

Archivo - Trabajos en fosas del Cementerio de la Soledad en Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA - Archivo

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo interdisciplinar Universidad y Memoria de la Universidad de Granada ha completado el primer mes de trabajo de campo de su tercera campaña de exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo en el cementerio de Nuestra Señora de La Soledad de Huelva.

Los trabajos comenzaron el pasado 29 de junio y dan continuidad a las intervenciones desarrolladas en años anteriores. En la campaña actual se realizan dos sondeos simultáneos en distintos puntos del cementerio, uno en el patio segundo del sector San Juan y otro en el patio tercero del sector San Marcos.

El primero de estos espacios se corresponde cronológicamente con los asesinatos en masa vinculados al bando de guerra durante el verano de 1936. El segundo alberga a víctimas que pasaron por tribunales militares a partir de 1937. La intervención permite avanzar en la localización, exhumación e identificación de personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Entre los objetivos prioritarios del proyecto se encuentra también la localización de familiares de las víctimas con el fin de obtener muestras de ADN que permitan facilitar los procesos de identificación de los restos exhumados.

Además, en los próximos días se difundirá a través de las redes sociales del proyecto información sobre víctimas cuyos familiares están siendo buscados, con el objetivo de ampliar las posibilidades de identificación de las víctimas. Las personas interesadas pueden seguir la evolución de la campaña a través de los perfiles de Universidad y Memoria en Facebook e Instagram.