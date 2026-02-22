La Universidad de Huelva analiza los retos de la regeneración de suelos mineros en un seminario especializado

Seminario estratégico sobre regeneración de suelos mineros y economía circular. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva (UHU) ha acogido un seminario estratégico sobre regeneración de suelos mineros y economía circular, una iniciativa que reunió a representantes de la administración pública, de la industria extractiva y de una empresa especializada en soluciones innovadoras para restaurar suelos en entornos mineros.

El encuentro, organizado en el marco del Máster Interuniversitario en Tecnología Ambiental (UHU-UNIA), puso de relieve la necesidad de transformar los antiguos pasivos mineros en activos ambientales, aplicando los principios de la economía circular, la innovación tecnológica y la cooperación público-privada, según la información de la UHU en una nota.

La regeneración de suelos afectados por la actividad minera es uno de los principales retos ambientales en territorios como la provincia de Huelva, donde existen cerca de 5000 ha de terrenos potencialmente contaminados. Al mismo tiempo, este desafío representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de minería más sostenible y regenerativa.

Este contexto cobra especial relevancia, tras la reciente aprobación de la Directiva Europea de Vigilancia del Suelo, que sitúa al suelo en el centro de las políticas ambientales de la Unión Europea y refuerza la necesidad de su protección, seguimiento y restauración, con una incidencia directa en actividades como la minería y en los proyectos de recuperación ambiental asociados.

El seminario se estructuró en torno a tres ponencias que ofrecieron una visión complementaria desde distintos ámbitos. Alfonso Santos Sotelo, jefe del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, expuso el papel de la administración pública y el marco regulador aplicable a los proyectos de regeneración de suelos.

Por su parte, Emilio Sanjuán López-Cózar, director de Permisos y Medio Ambiente de Atalaya Mining (Rio Tinto), aportó la experiencia práctica de la industria minera en la gestión de espacios degradados, destacando la aplicación de técnicas innovadoras de restauración geomorfológica en explotaciones mineras activas.

La jornada se completó con la intervención de David González Campos, CEO de Green Soil Solutions, quien mostró cómo las soluciones basadas en tecnosuelos y los principios de la economía circular pueden contribuir de forma eficaz a la regeneración de espacios degradados, como los suelos mineros de la provincia de Huelva.