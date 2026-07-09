La Universidad de Huelva impulsa un ecosistema de innovación social junto a empresas, fundaciones y entidades

Jornada de Innovación Social UHU. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha celebrado, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), la Jornada de Innovación Social UHU, una iniciativa organizada por el Vicerrectorado de Transferencia y Desarrollo Territorial y el Vicerrectorado de Alianzas Internacionales para fortalecer la colaboración entre personal investigador, entidades sociales, empresas, fundaciones e instituciones en torno a los principales retos sociales de la provincia.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la jornada ha supuesto el primer espacio de encuentro en el que la Universidad de Huelva integra el modelo Pioneer Living Labs y el ecosistema de Cátedras Externas con el objetivo de identificar retos sociales, conectar a los agentes implicados y favorecer el desarrollo de nuevos proyectos de innovación social con impacto en el territorio.

La iniciativa se enmarca en la participación de la Universidad de Huelva en Pioneer, la Alianza Europea de Universidades integrada por diez instituciones de educación superior de siete países que promueve un modelo universitario basado en la integración de la educación, la investigación, la innovación y la colaboración con el territorio.

La apertura institucional estuvo presidida por la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, Reyes Sánchez Herrera; la vicerrectora de Alianzas Internacionales, Blanca Miedes Ugarte; y el director de Cátedras Externas de la Universidad de Huelva, David Toscano Pardo, quienes destacaron la "importancia" de reforzar las alianzas entre universidad, empresas, administraciones y entidades sociales para impulsar soluciones innovadoras con impacto social.

Durante la jornada se puso de relieve la complementariedad de dos herramientas "estratégicas" de la Universidad de Huelva. Por una parte, el Ecosistema Pioneer Living Labs UHU, que facilita la identificación de retos y la cocreación de soluciones entre universidad, administraciones, empresas y entidades sociales mediante espacios de innovación abierta. Por otra, el ecosistema de Cátedras Externas, que canaliza esa colaboración hacia proyectos de investigación, transferencia e innovación desarrollados junto a empresas, fundaciones e instituciones colaboradoras.

La jornada permitió conocer algunas de las iniciativas impulsadas desde este ecosistema. Así, el CEO de Pronamic Ingenieros y miembro de la Cátedra Pronamic de IA Aplicada a los Sectores Productivos, Juan Manuel Macías, presentó aplicaciones de IA para mejorar la gestión de entidades del tercer sector.

Por su parte, la directora de Sostenibilidad, Innovación y Sistemas de Aguas de Huelva, Natividad Moya, y la investigadora de la Universidad de Huelva Rosa Giles expusieron proyectos de la Cátedra de Innovación Social Aguas de Huelva centrados en la empleabilidad, la inclusión social y el envejecimiento activo.

Además, La investigadora Teresa Gómez presentó un proyecto sobre vulnerabilidad energética desarrollado con el apoyo de la Cátedra Moeve, mientras que Narciso Rojas, en representación de la Fundación Moeve, destacó el valor de la colaboración entre instituciones como motor de la innovación social.

Por su parte, la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez, dio a conocer el proyecto Hub Diversidad Digital, orientado a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante la tecnología.

La jornada concluyó con un Work Café, un espacio de trabajo colaborativo en el que representantes de entidades sociales, personal investigador, empresas, administraciones y organizaciones colaboradoras identificaron retos compartidos y exploraron nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como la inclusión y la empleabilidad, la salud y la diversidad, los espacios urbanos y la sostenibilidad.

La iniciativa contó con la colaboración del programa de Cátedras Externas de la Universidad de Huelva, la alianza Pionner, Aguas de Huelva, Fundación Moeve, Fundación Atlantic Copper, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva consolida una estrategia que conecta universidad, empresas, administraciones y entidades sociales para transformar los retos del territorio en proyectos colaborativos de investigación, transferencia e innovación con impacto real.