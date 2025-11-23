La Universidad de Huelva participa en la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Doctorado

La CDED reúne anualmente a los responsables de las 73 escuelas de doctorado de universidades públicas y privadas de España. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha estado presente en la 13ª Conferencia Nacional de Directoras y Directores de Escuelas de Doctorado (CDED), celebrada en la Universitat de les Illes Balears (UIB), en Palma de Mallorca.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, en representación de la institución onubense participaron la vicerrectora de Doctorado, Política Lingüística y Biblioteca, la Dra. Carmen Fonseca, y la directora de la Escuela de Doctorado, la Dra. Asunción Díaz, quienes contribuyeron al debate académico y estratégico que define este encuentro nacional.

En contexto, la CDED, que reúne anualmente a los responsables de las 73 escuelas de doctorado de universidades públicas y privadas de España, se ha consolidado desde su creación en 2013 como un "foro esencial para el intercambio de experiencias, el análisis de buenas prácticas y la construcción de una visión compartida sobre el futuro de la formación doctoral".

Asimismo, el programa de esta edición combinó sesiones científicas y técnicas, abordando temáticas "de gran actualidad" como la inteligencia artificial (IA) y su impacto "en la investigación, la transformación digital, la internacionalización de los programas, las buenas prácticas en la publicación científica y la evaluación de la carrera académica". En concreto, estos debates se centraron en cómo avanzar hacia un modelo académico más ético, transparente y conectado con el tejido empresarial, con un fuerte impacto social y europeo.

En concreto, la participación de la UHU en este encuentro refuerza su compromiso con la excelencia en la formación doctoral, la innovación en la gestión académica y la colaboración interuniversitaria como "pilares fundamentales" para afrontar los desafíos del conocimiento en el siglo XXI.