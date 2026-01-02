La Universidad de Huelva recopila lo más destacado de 2025 en su Portal de Comunicación

Portada del anuario de la Universida de Huelva 2025. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

La Universidad de Huelva (UHU) hace balance por séptimo año consecutivo de sus noticias e informaciones publicadas en sus distintos canales. El Portal de Comunicación alojado en la web de la Universidad de Huelva (www.uhu.es/comunicacion) recopila todas las noticias, el histórico de eventos, comunicaciones y las publicaciones en las redes sociales bajo la marca '@UniHuelva'.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, en 2025, la implantación del Grado en Física y el Dual en Geología, así como la inauguración oficial de la Residencia Universitaria del campus de El Carmen, son algunos de los acontecimientos "más importantes" de un año en el que la Onubense ha celebrado elecciones al Rectorado, proclamándose como nuevo rector el catedrático de Física José Rodríguez Quintero, que estará al frente de la institución académica por un periodo de seis años, tal y como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Cabe destacar igualmente la madurez que va alcanzando la institución, en un año en el que se han conmemorado acontecimientos como el 25 aniversario del Aula de la Experiencia --consolidado como un espacio fundamental para el aprendizaje y el enriquecimiento personal de los mayores de la provincia de Huelva-- o el 30 aniversario de la Editorial de la UHU, que reafirma su compromiso con la excelencia editorial y su misión de seguir siendo un referente en la difusión del conocimiento.

También se ha cumplido el 30 aniversario de la implantación de los estudios superiores de Ingeniería Química en la Universidad de Huelva, así como el 25 aniversario de la graduación de su primera promoción.

En el ámbito internacional, la Alianza Pioneer, de la que forma parte la Onubense, ha continuado su desarrollo. La UHU ha logrado igualmente en 2005 entrar por segundo año consecutivo en el GRAS del Ranking de Shanghai, en la categoría Nursing (Enfermería), como ya ocurriera en 2024, con lo que se sitúa entre las mejores universidades del mundo en esta disciplina.

También la Onubense ha situado a ocho investigadores de su comunidad científica en el prestigioso ranking de Stanford en su clasificación anual en la categoría de 2024, así como a cuatro en su categoría a toda la trayectoria.

Cabe destacar también, en el ámbito de la investigación, la conmemoración en este pasado año del vigésimo quinto aniversario del programa estatal Ramón y Cajal, una de las iniciativas más prestigiosas del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, que en la actualidad cuenta con 12 investigadores vinculados a la institución onubense.

En plano institucional, cabe subrayar la celebración de tres Doctorados Honoris Causa (Craig Darrian Roberts, Luis Alberiko Gil Alaña y Carolina Marín) y la toma de posesión del nuevo rector y su equipo de gobierno en la Universidad de Huelva.

En el ámbito de las infraestructuras, destaca la habilitación del Centro de Simulación Clínica para los grados de Enfermería y Medicina -que permitirá al alumnado entrenar en entornos realistas y con recursos punteros- y la renovación e inauguración del nuevo edificio del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES), un proyecto que supone un importante impulso a la actividad científica e investigadora en el Campus de la Rábida.

En cuanto a datos de navegación web, la web institucional de la UHU sigue creciendo en sus datos de difusión. Ha mostrado 8,9 millones de páginas (7,1 millones en 2024, +25,4%) a 840.000 usuarios (645.000 en 2024, +30,2%) en 2025, siendo los principales destinos el campus virtual, el correo electrónico y la página de estudiantes. También han sido muy visitadas las páginas con información de la Matrícula, de la PEvAU y la página de la Facultad Educación, Psicología y Ciencias del Deporte.

El chatbot Carmen, que resuelve dudas principalmente sobre PEvAU, preinscripción y matrícula, ha proporcionado 10.500 mensajes a 4.479 usuarios en 2025, destacando el mes de julio con 938 usuarios atendidos, datos muy similares al año anterior.

Por su parte, CLICA, el portal de atención al estudiante, puesto en marcha en 2024, se consolida como punto de acceso del estudiante para resolver sus dudas administrativas, ya que ha atendido a 28.000 (+31,4%) usuarios y proporcionado 190.000 (+122%), de las que se derivaron 13.268 (+26,76%) peticiones, la mayoría de ellas dirigidas a las secretarias de los distintos centros.

Finalmente, en el área de Comunicación, la Universidad de Huelva ha mantenido su apuesta por el formato audiovisual, con producción de vídeos, cobertura de eventos y manteniendo como repositorio principal el canal en la plataforma YouTube. En el Portal de Comunicación se puede consultar el histórico de todos los hitos y noticias que la UHU ha publicado en todo 2025.