La Universidad de Huelva refuerza su alianza con el tejido social y económico a través de sus 16 cátedras

Imagen de una de las cátedras de la UHU. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) quiere potenciar su alianza con las diferentes cátedras de la institución y con ello con el tejido productivo, empresarial e institucional de la provincia onubense, para lo que ha celebrado un encuentro con las 16 cátedras que actualmente tiene la institución, que abarcan un "amplísimo" espectro multidisciplinar.

Tal y como ha detallado la institución académica, el encuentro ha sido "un ejemplo de lo que queremos hacer con las cátedras, muchas actividades en común para que aprendan unas de otros", ha subrayado la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la Onubense, Reyes Sánchez, durante el encuentro, que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI).

Por su parte, el director de Cátedras Externas, David Toscano, ha indicado que de lo que se trata es de "tender un puente entre el conocimiento, representado por la Universidad, y el tejido empresarial y productivo de la provincia", y ha agregado que lo hacen "desde la investigación, la transferencia del conocimiento y desde un programa formativo que intenta solucionar las necesidades reales de las empresas".

En la misma línea se ha manifestado la directora de la Cátedra de la Provincia, Yolanda Pelayo, quien, en nombre de todas las cátedras, ha destacado que este encuentro sirve "para apuntalar el proyecto que se inició hace varios años de crear una red de cátedras de la Universidad de Huelva", todo ello para "fomentar las relaciones de la Universidad con la sociedad en general".

Por último, el responsable de Desarrollo Tecnológico y Energías Renovables de Gabitel Ingenieros, José Ramón Tejero, ha incidido que, para Gabitel, su Cátedra supone "un nicho de colaboración con otras entidades que también colaboran con la Universidad de Huelva", lo que "nos permite nutrirnos unos de otros, con lo que "surgen colaboraciones entre empresas y organismos".