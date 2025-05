La Universidad de Huelva rinde homenaje a todo su personal que se jubila y cumple 25 años en la institución

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha rendido homenaje a todos sus trabajadores que se jubilan durante este curso o que cumplen 25 años al servicio de la institución, tanto al personal técnico de administración y servicios (PTGAS) como al personal docente e investigador (PDI), para lo que la Onubense les ha dedicado un emotivo acto de reconocimiento.

Según ha indicado la universidad en una nota, durante el acto, la rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha tenido palabras de reconocimiento a la labor de todo el personal. Con respecto al profesorado, expresó que "este reconocimiento lo recibí yo hace muchos años y hoy tengo el orgullo de darlo a profesores que fueron mis estudiantes".

"Y eso es símbolo de que hemos crecido y de que, además de nuestro trabajo bien hecho, hemos generado otra cosa que hemos percibido hoy aquí claramente, que es el afecto. Porque tan importante es pasar por esta Universidad dejando un legado de buen trabajo, de compromiso con la institución y de querer hacer las cosas bien, como haberlo hecho, dejando amigos y teniendo un entorno que nos aprecia y que nos quiere", ha añadido.

Por ello, Peña remarcó que lo que quería trasladar es "el agradecimiento de toda la institución" que, "después de más de treinta años de vida, ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible, con muchas adversidades, con muchos inconvenientes, pero teniendo como principal capital su capital humano". "En estos ocho años que terminan para mí como rectora me he sentido rodeada de gente muy valiosa y me he sentido además que podía hacer mío el aprecio que se siente por la institución", ha añadido.

La rectora ha cerrado su intervención deseando "mucha felicidad para los que se jubilan y, sobre todo, mucho ánimo para seguir adelante a los que todavía tienen que ir a por otros veinticinco".

En la misma línea, la vicerrectora de Profesorado, Yolanda Navarro, ha manifestado igualmente palabras de gratitud. "Todos habéis sido testigos y protagonistas de innumerables cambios, desafíos y logros que han contribuido a consolidar los valores de la visión que hoy nos guía y orienta. Gracias a vuestro esfuerzo y dedicación hemos podido alcanzar metas importantes y superar obstáculos. Vuestras experiencias y conocimientos acumulados son un patrimonio invaluable que enriquece a toda la organización y que inspira a las nuevas generaciones", ha dicho.

Este acto da también "una oportunidad para reflexionar sobre el privilegio de ser docentes, una de las profesiones más bonitas". Habéis contribuido a la formación de múltiples profesionales. Por tanto, debemos mirar el camino recorrido y mirar hacia el futuro con optimismo y determinación, sintiéndonos orgullosos y orgullosas de la fortuna de haber podido desempeñar esta profesión", ha concluido la vicerrectora.

El acto también ha contado con la intervención del gerente de la Universidad de Huelva, Manuel Pavón, quien destacó "las personas son el verdadero motor del cambio y el pilar sobre el que se sostiene cualquier proyecto. Cada uno de vosotros, con su esfuerzo diario, ha contribuido a mejorar el servicio público que ofrecemos para fortalecer la confianza de la sociedad en nuestra institución y a impulsar la modernización y la innovación de la gestión pública".

Dirigiéndose de forma especial al PTGAS de la UHU, ha manifestado que este colectivo "desempeña un rol esencial en la Universidad, configurándose como columna vertebral de su óptimo funcionamiento y de la eficiencia de su actividad cotidiana".

"Un cuarto de siglo de servicio es prueba de constancia, lealtad institucional y pasión por el servicio público. Durante estos veinticinco años, habéis visto cambiar leyes, normativas, tecnología, formas de trabajar. Habéis sido testigos activos de esa transformación y habéis sabido adaptaros, siempre manteniendo la calidad y el compromiso. Vuestra trayectoria es un ejemplo de vocación y entrega. Gracias por vuestra contribución, por vuestro esfuerzo y, sobre todo, por dedicar gran parte de vuestra vida al servicio de la Universidad", ha concluido.